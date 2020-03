CALENDAR ORTODOX 8 MARTIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

CALENDAR ORTODOX 8 MARTIE. Dupa moartea lui Tarasie, la conducerea imperiului a venit iconoclastul Leon.

CALENDAR ORTODOX 8 MARTIE. Sfantul Teofilact i-a cerut imparatului sa pastreze credinta crestina nealterata, inclusiv cinstirea sfintelor icoane, dar vazand ca imparatul nesocoteste adevarul, i-a prorocit: "O, imparate, vei cadea cu cadere naprasnica si mare, si nu vei gasi pe nimeni care sa te scape de ea!".

CALENDAR ORTODOX 8 MARTIE. Din cauza acestor cuvinte, Sfantul Teofilact a fost scos cu nelegiuire din scaun si alungat in exil, unde a petrecut timp de treizeci de ani in cele mai mari lipsuri, necazuri si umilinte, si unde in cele din urma si-a dat sufletul in mana lui Dumnezeu.

CALENDAR ORTODOX 8 MARTIE. Moastele sale au fost aduse in Nicomidia, in biserica zidita de el, in vremea imparatesei Teodora si a patriarhului Metodie.

CALENDAR ORTODOX 8 MARTIE.Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Ierarh Pavel Marturisitorul;

- Sfantului Apostol Ermis;

- Sfintilor Mucenici Dion si Dometie.