Confederația Concordia somează Guvernul să ia decizia „responsabilă” și să înghețe salariul minim pe economie în 2026

Confederaţia consideră că economia românească are nevoie de timp pentru a se adapta şi a consolida locurile de muncă existente. Foto: Guvernul României

Confederaţia Patronală Concordia somează Guvernul Bolojan să ia decizia „responsabilă” și să înghețe salariul minim la nivelul din prezent și în 2026. Reprezentanții mediului de afaceri spun că în acest fel vor fi protejate locurile de muncă și economia. Concordia susține că mediul privat nu mai poate absorbi „noi costuri suplimentare”. Anterior, premierul Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă, după întâlnirea cu sindicatele și patronatele, că pensiile și salariile ar putea crește abia din 2027.

Confederaţia consideră că economia românească are nevoie de timp pentru a se adapta şi a consolida locurile de muncă existente. Mediul privat nu mai poate absorbi noi costuri suplimentare, iar o creştere a salariului minim ar afecta chiar salariaţii cu venituri mici, prin reducerea oportunităţilor de angajare şi presiuni suplimentare asupra costurilor companiilor, susţin patronatele, a precizat confederația într-un comunicat.



Potrivit Concordia, păstrarea salariului minim la nivelul actual permite atingerea unor obiective critice:

predictibilitate - stabilizarea costurilor pentru companii într-o perioadă de volatilitate economică şi fiscală accentuată;

securitatea angajaţilor - protejarea locurilor de muncă vulnerabile; evitarea inflaţiei - prevenirea efectelor în lanţ ar amplifica presiunile inflaţioniste şi ar eroda câştigul real al angajaţilor;

limitarea economiei informale - o creştere peste capacitatea de absorbţie a pieţei ar accelera munca nedeclarată şi ar genera pierderi majore pentru buget;

protejarea competitivităţii - exportatorii români sunt deja presaţi de scăderea cererii internaţionale şi concurenţa din pieţele externe;

Mediul de afaceri cere ca salariul minim să fie majorat după ce România „face tranziţia către o economie cu valoare adăugată mare şi dispune de oameni cu competenţele potrivite pentru aceste industrii.”

Sindicatele amenință cu proteste

La rândul lor, reprezentanții muncitorilor au spus că în țară, percepția este că prim-ministrul apără interesele companiilor împotriva salariaților. De asemenea, sindicatele au amenințat cu proteste.

„Putem accepta să nu mai existe deductibilitatea care este prevăzută la ora actuală, dar trebuie crescut salariul minim la 4.350 de lei (brut, n.r.), pentru că nu este normal să-i penalizeze pe cei care vor face creșterea economică.

Mai mult, am constatat și am subliniat că, în condițiile actuale, vor să legifereze prin lege, de fapt, evaziunea fiscală în structura bugetului de stat.

Nu în ultimul rând, i-am atras atenția premierului că percepția - cel puțin cea care mi se transmite din partea colegilor mei - este că domnia sa urăște salariații și cetățenii din România și că măsurile sunt luate tendențios pentru a-i abrutiza și, de fapt, (premierul) protejează în continuare companiile cu capital privat și de stat”, a spus Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, după discuțiile din Consiliul Tripartit.

Salariul minim este, în prezent, 4.050 de lei brut, adică 2.574 de lei net. În timp ce sindicatele și PSD au susținut majorarea salariului minim, premierul, dar și reprezentanții mediului de afaceri, s-au opus.

Potrivit prim-ministrului Ilie Bolojan, săptămâna viitoare se va lua o decizie în ce priveşte nivelul salariului minim pentru anul 2026.

Guvernul Bolojan pregătește deja ordonanța trenuleț care prevede înghețarea pensiilor și salariilor pentru anul 2026, au precizat surse guvernamentale pentru Antena 3 CNN. Singura facilitate fiscală care va fi păstrată și anul viitor este scutirea de taxe pe cei 300 de lei din salariul minim.



