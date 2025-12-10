Consultant fiscal: „Românii care trăiesc cu salariul minim vor sărăci, inflația va ajunge la 10%”

Guvernul Bolojan pregătește deja ordonanța trenuleț care prevede înghețarea pensiilor și salariilor pentru anul 2026, potrivit informațiilor Antena 3 CNN Foto: Getty Images

Noile taxe locale vor împovăra și mai mult românii, iar inflația va ajunge până la 10% la sfârșitul anului, a declarat consultantul fiscal Veronica Duțu la Antena 3 CNN. Analistul fiscal a explicat că deși era necesară majorarea taxelor și impozitelor locale ca să se apropie de nivelul celor din Uniunea Europeană, în paralel ar fi trebuit să crească și salariile. Veronica Duțu a atras atenția că există o directivă europeană care prevede majorarea anuală a salariului minim pe economie pe care Guvernul e obligat să o respecte. Dacă salariul minim rămâne înghețat și în 2026, românii care trăiesc din acești bani vor sărăci și mai mult, a mai spus ea.

Taxele locale vor crește de la 1 ianuarie 2026 și cu 70% în unele cazuri, potrivit unei legi adoptate de Parlament. Curtea Constituțională a respins astăzi sesizarea AUR de necunostituționalitate.

„Aceste taxe vor crește cu 1 ianuarie, conform deciziei Curții Constituționale. Să știți că ne așteptam la această decizie pentru că deficitul bugetar este destul de mare și, să zicem așa pentru stat va încasa cu siguranță cu siguranță bani mai mulți, dar trebuie să facem o analiză și asupra companiilor și asupra românilor de rând. Aceste taxe, în special taxele pe locuințe, taxele pe teren, vor crește cu cel puțin 75% asta înseamnă aproape o dublare, ceea ce va avea un impact negativ asupra asupra românilor.

Numai că trebuie să ținem cont că impozitul pe locuințe în România este unul dintre cel mai cel mai mici din Uniunea Europeană și cumva a trebuit să ne raliem la taxele din Uniunea Europeană. Numai că trebuie să ne raliem și cu salariile, pentru că vedem că taxele cresc, iar salariile în anul 2026 nu sunt în ce măsură vor fi crescute”, a spus Veronica Duțu.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, premierul Bolojan ar vrea ca salariul minim pe economie să rămână înghețat și în 2026. Tot astăzi are loc Consiliul Tripartit, unde prim-ministrul va discuta despre salariul minim cu patronatele și sindicatele.

Veronica Duțu a atras atenția că România este obligată de o directivă europeană să majoreze anual salariul minim.

„Din punctul meu de vedere, salariu minim pe economie dacă nu crește, înseamnă că statul va încasa mai mulți bani la buget. Înseamnă că românii care trăiesc cu acest salariu minim pe economie vor sărăci, pentru că inflația știm că o să fie în jur de 10% la sfârșitul anului.

Companiile vor avea, să zicem, la început, o gură de oxigen, dar pe termen lung, acest salariu minim pe economie va încuraja, de fapt, românii să plece în străinătate, pentru că țările din Vest actualizează aproape an de an acest salariu minim pe economie. Vreau să mai aduc în atenție că România trebuie să respecte legislația internațională, acea directivă europeană care prevede un anumit salariu minim pe economie în anul 2026”, a adăugat consultantul fiscal.

Salariul minim este, în prezent, 4.050 de lei brut, adică 2.574 de lei net. În timp ce sindicatele și PSD au susținut majorarea salariului minim, premierul, dar și reprezentanții mediului de afaceri, s-au opus.

Guvernul Bolojan pregătește deja ordonanța trenuleț care prevede înghețarea pensiilor și salariilor pentru anul 2026, au precizat surse guvernamentale pentru Antena 3 CNN. Singura facilitate fiscală care va fi păstrată și anul viitor este scutirea de taxe pe cei 300 de lei din salariul minim.