De ce cresc taxele atât de mult? Expert: "Politicienii au ascuns sub preş toate majorările astea, în ultimii ani, pe motive electorale"

Taxele şi impozitele locale ar urma să crească în România, din 2026, chiar şi cu 70-80%, dacă CCR va da undă verde, în şedinţa de miercuri, legii adoptate de Parlament. Consultantul economic Adrian Negrescu a explicat că ar fi nevoie de aceste majorări, întrucât "în România ajunsesem să plătim cele mai mici impozite din Europa", dar că ele vin mai târziu pentru că "politicienii noștri au ascuns sub preş toate creșterile astea de taxe în ultimii ani, pe motive electorale, iar acum s-au adunat toate şi trebuie să le plătim, din păcate".

"Eu cred că va da undă verde acestor creşteri de taxe pentru că, într-adevăr, în România ajunsesem să plătim cele mai mici impozite din Europa - la imobile, la terenuri, la clădiri... Gândiţi-vă că taxele pentru o casă şi pentru o maşină fac cât un coş de cumpărături la hipermarket. Asta nu înseamnă că trebuie să plătim mai mult, înseamnă că politicienii noștri au ascuns sub preş toate creșterile astea de taxe în ultimii ani, pe motive electorale, iar acum s-au adunat toate şi trebuie să le plătim, din păcate.

Primăriile din ce să-şi finanţeze proiectele, dacă taxele sunt foarte mici? Dacă vrem condiţii mai bune, e nevoie de bani. Sper să fie ultimele creșteri de taxe pentru următorii 3 ani. Altfel, n-avem nicio şansă să ieşim din criză", a afirmat Adrian Negrescu la Antena 3 CNN.

Acesta a adăugat că "nu este momentul" pentru alte creşteri de taxe importante în 2026, cum ar fi TVA-ul sau impozitul pe profit:

"Cert este că, într-adevăr, noi trebuie să reducem cheltuielile bugetare cu vreo 50 de miliarde de lei, iar cei mai mulţi bani ar veni din creșterile de taxe care sunt deja în vigoare. Nu cred că se pune problema creșterii suplimentare a TVA-ului, a impozitului pe profit sau introducerea impozitului diferenţiat. Nu cred că este momentul să facem așa ceva.

Cred că din a doua parte a anului viitor vom vedea şi efectele pozitive, urmând ca inflaţia să scadă sub 5%".