Premierul Ilie Bolojan anunță posibile creșteri de pensii și salarii în 2027. “E mult mai corect să spui realitatea”

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a sugerat miercuri, într-un interviu pentru B1 TV, că pensiile și salariile ar putea crește abia din 2027, dacă România va ajunge să se împrumute la dobânzi mai mici, ca urmare a atingerii țintelor de deficit.

Premierul a făcut această remarcă, vorbind despre bugetul pentru anul 2026 și despre disputele din coaliție:

“Problemele rămân, ele nu pot fi rezolvate prin postări, prin atacuri. Problemele trebuie atacate și rezolvate și nu e atât de simplu. Eu sper, că dacă vrem să scoatem România din această situație trebuie să avem avem un buget pentru anul viitor care este predictibil. Pentru asta, înainte de aprobarea bugetului, care va fi la sfârșitul lunii ianuarie, trebuie să adoptăm toată legislația care să ne permită că dacă stabilim un deficit de 6,2%-6,4% să știm că acea țintă este fezabilă și că ne apropiem de ea la finalul anului....o să ne împrumutăm la dobînzi mult mai mici, vom plăti cu câteva miliarde mai puțin, ceea ce înseamnă capacitate de dezvoltare, servicii mai bune, creșteri de pensii și salarii în 2027. Trebuie să fim onești cu oamenii. E mult mai corect să spui realitatea”.

Pe de altă parte, premierul a spus că anul viitor nu o să mai fie nevoie de majorarea de taxe şi impozite, dar va fi nevoie de disciplină bugetară şi reducerea cheltuielilor acolo unde acest lucru o să fie posibil.

”Nu mai e nevoie să majorăm taxe şi impozite. Ceea ce trebuie să facem anul viitor, în aşa fel încât să fie ultimul an de consolidare fiscală, după care, pe fondul reducerii inflaţiei, să reluăm o creştere sănătoasă, pe baze economice, care se fundamentează pe producţie, pe investiţii, este să ne încasăm taxele care au fost stabilite, în aşa fel încât să combatem evaziunea fiscală şi cei care fac afaceri să-şi achite taxele către bugetul de stat, să atragem banii europeni, să finanţăm investiţiile, să ne menţinem o disciplină bugetară cât se poate de strictă şi să ne reducem cheltuielile unde putem să le reducem, în baza unei analize”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, despre impozitele pe proprietate pentru persoanele cu dizabilități

El a mai spus că prin scutirea persoanelor cu dizabilităţi de impozitul pe proprietate, se ajungea la situaţia în care aproximativ 10% din fondul construit din România era scutit de impozite. Bolojan a menţionat că în România există aproximativ 957.000 de persoane cu dizabilităţi.



"Aceste impozite vor merge direct către autorităţile locale şi eu consider că fiecare cetăţean din România care locuieşte într-o zonă a ţării, într-o localitate, trebuie să contribuie prin impozitele pe care le plăteşte la infrastructura publică care îi face viaţa mai bună. Un drum asfaltat, o reţea de apă, de canalizare, o şcoală bună pentru copiii lui. Nu mai putem transfera sume la nivelul pe care l-am făcut până în aceşti ani către autorităţile locale. Iar reforma administraţiei, aşa cum este propusă, vine să completeze această măsură"

Declarațiile premierului vin în contextul în care Antena 3 CNN a anunțat că Guvernul Bolojan pregătește ordonanța trenuleț care prevede înghețarea pensiilor și salariilor pentru anul 2026.

Singura facilitate fiscală care va fi păstrată și anul viitor este scutirea de taxe pe cei 300 de lei din salariul minim. De asemenea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a finalizat linii principale ale bugetului pentru anul 2026 pe un deficit estimat de aproximativ 6,4%, dar documentul nu a ajuns încă pe masa Guvernului din cauza tensiunilor din Coaliție, generate de presiunile PSD ca USR să fie exclus de la guvernare.

Ce spune premierul despre creșterea salariului minim

Premierul Ilie Bolojan a mai declarat că o creștere a salariului minim ar duce la reduceri de posturi și ar putea să afecteze alte salarii. El a precizat că preferă înghețarea salariului minim pentru anul 2026 la nivelul celui din acest an, dar o decizie finală va fi luată săptămâna viitoare.

„Sunt exprimări pe care oamenii le pot face. Azi am avut un Consiliul Tripartit în care, alături de reprezentanții sindicatelor, au participat cei ai Guvernului și cei ai patronatelor, în care subiectul principal a fost legat de salariul minim pentru anul următor. Există două ipoteze de lucru: să se facă o creștere a salariului minim sau să rămână salariul anul viitor cel pe care îl avem anul acesta, în contextul în care salariile în sectorul public au fost plafonate. Niciuna dintre soluții nu are doar avantaje sau dezavantaje. Fiecare are efecte pozitive dar și negative”, a precizat premierul.

Ilie Bolojan a precizat că reprezentanții patronatelor au spus că sunt sectoare întregi la limita de rentabilitate și în contextul contracției economice, o crește a salariului minim înseamnă “a duce aceste societăți comerciale într-o zonă de funcționare care nu mai menține niște echilibre financiare, ceea ce ar duce la reduceri de posturi. Deci o creștere a salariului minim ar putea să afecteze alte salarii”.

Premierul a subliniat că o decizie va fi luată săptămâna viitoare, “așa încât înainte de sărbători să avem o Ordonanță care să clarifice ce regulă se va aplica de anul viitor”.

Ilie Bolojan a spus că înghețarea salariului minim este opțiunea pe care o preferă:

“Personal, având în vedere constrângerile economice pe care le avem, cu toate argumentele într-o parte sau alta, opțiunea mea e să susținem o menținere a salariului minim la nivelul acestui an. Așa evităm niște complicații date de plafonările salariilor din sectorul public, dar și de realitățile economice din anumite sectoare”.