Reportaj în Ținutul Pădurenilor. În satul cu mai puțin de 100 de oameni, tanti Teleu își dorește doar portocale și pufarine de Crăciun

Tanti Teleu. foto: Laura Oană, reporter Antena 3 CNN

Cândva era o regiune dezvoltată prin exploatarea pădurilor şi păstorit, cu oameni care păstrau obiceiuri şi reuşeau să-şi asigure traiul cu ajutorul micilor ferme proprii. Azi este însă, un sat pustiu din Ţinutului Pădurenilor cu mai puţin de 100 de locuitori. Puțini oameni au mai rămas în așezările de munte din județul Hunedoara, iar majoritatea trăiesc de pe o zi pe alta.

Reporterii Antena 3 CNN, alături de o echipă de voluntari, au bătut la una dintre porţile acestui sat. Au găsit-o pe tanti Teleu care îşi doreşte de Crăciun doar portocale şi pufarine.

Voluntari: Tanti Teleeeeu. Am venit să vă aducem nişte alimente. Ce faci?

Tanti Teleu: Mulţumesc de întrebare. Rău fac.

Voluntari: Păi de ce?

Tanti Teleu: Rău fac, că nu mai văd.

Ea este tanti Teleu. Are 90 de ani. Pentru ea, viaţa nu a fost niciodată uşoară. S-a născut în anii în care România traversa criza economică mondială. La aproape un secol distanţă, îi este la fel de greu.

„Rău am ajuns! Rău. Zile negre”, spune ea.

Tanti Teleu locuieşte într-un sătuc în care au rămas mai puţin de 100 de locuitori. Mulţi au plecat fie în marile oraşe, fie în străinătate.

Ea, fiul în vârstă de 70 de ani şi nora ei au rămas aici. Într-o casă fără parchet, aragaz sau televizoare. Se încălzesc cu lemnele adunate cu greu, iar mâncarea puţină se găteşte pe sobă.

O echipă de voluntari o ajută pe tanti Teleu, iar în ciuda greutăţilor, la fiecare dar primit, în ochii ei se poate vedea bucuria unui copil.

Spune că îi plac portocalele și pufarinele. La scurta ei listă de dorinţe, voluntarii vor adăuga şi alte produse în prag de sărbători.

„Tanti Teleu are 90 de ani și e de mult în grija noastră. Se descurcă foarte, foarte greu, săraca. Eu cred că ar mai vrea să vorbească cu oamenii. Nu are musafiri, că nu mai are pe nimeni. Noi am fost azi musafirii ei”, spune Silvia Olari, voluntar.

Iar în Ajun, tanti Teleu va avea din nou musafiri. Voluntarii vor veni să o colinde.