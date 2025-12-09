Cum sunt păcăliți românii cu ajutorul AI să plătească mai mult atunci când cumpără pe internet. Ce este "surveillance pricing"

Comerțul online a început să implementeze mecanismul de afișare a prețurilor în funcție de profilul utilizatorului. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Comerțul pe internet trece printr-o transformare majoră, odată cu implementarea tehnologiilor bazate pe Inteligență Artificială, AI, menite să maximizeze profitul.

Noile tehnologii au la bază așa-numitele prețuri dinamice, stabilite în timp real de un algoritm ce combină datele de consum și istoricul de navigare pentru fiecare profil de utilizator.

Astfel, dacă doi oameni o platformă de comerț electronic și dau click în același timp pe același produs, este posibil ca fiecare să vadă un preț diferit, stabilit de algoritm pe baza estimărilor legate de cât ar fi dispus, fiecare, să plătească.

Mecanismul a primit și o denumire - surveillance pricing - și amenință să trimită în istorie vremurile când un produs oarecare avea același tarif afișat pentru toți.

Fenomenul prețurilor ajustate dinamic se manifestă deja de ceva vreme în transportul urban de tip ride-sharing și în industria aviatică, iar acum începe să acapareze și comerțul de larg consum.

Surveillance pricing: Prețul pe care-l vezi nu este prețul văzut de persoana de lângă tine

"Cea mai mare schimbare adusă de 'surveillance pricing' este aceea că dacă accesați același site de retail, persoana de lângă dumneavoastră ar putea să vadă alte prețuri decât cele pe care le vedeți dumneavoastră", explică Cristopher Flathmann, expert în marketing AI.

Sistemul se bazează pe cantitatea uriașă de date colectate despre comportamentul individual al consumatorilor.

Ce se întâmplă cu aceste date este în cele mai multe cazuri un proces invizibil pentru client.

Dar experții știu că, în loc să afișeze un preț fix, sistemul rulează mii de scenarii instantaneu, ajustând oferta în funcție de evaluarea probabilității de cumpărare.

De exemplu, dacă un client a căutat de mai multe ori același produs, algoritmul presupune că există un interes ridicat și poate crește prețul.

Dacă un alt potențial cumpărător vizitează prima oară platforma de comerț, sistemul îi poate oferi o reducere temporara pentru a-l determina să cumpere.

Survelliance pricing: oamenii sunt 'evaluați' în timp ce cumpără pe internet

"Acest lucru este mult mai frecvent în cazul produselor și serviciilor unde prețurile sunt deja dinamice, de pildă în ride-sharing sau în transporturile aeriene. Te aștepți ca o companie aviatică să modifice prețurile de la o zi la alta, după cum te aștepți ca Uber să modifice zilnic tarifele, ba chiar de la oră la oră.

Așa că, dacă deja te aștepți la prețuri care se schimbă rapid, iar sistemul implementează mecanismul de surveillance pricing, tu, cumpărător, nu vei putea distinge clar când se întâmplă asta (schimbarea de preț, n.r.)", avertizează expertul citat.

Concluzia este că majoritatea utilizatorilor nu știu că sunt evaluați în timp real, în timp ce fac shopping online, și nici că preturile afișate nu sunt aceleași pentru toată lumea.