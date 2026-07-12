Episcopul Antonie de Bălţi este noul Mitropolit al Basarabiei

Noul Mitropolit al Basarabiei a fost aşezat în tronul arhieresc şi prezentat solemn clerului şi credincioşilor. Foto: Mitropolia Basarbiei / Facebook

Înaltpreasfințitul Antonie de Bălţi a fost întronizat, duminică, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, într-o ceremonie desfăşurată la biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Chişinău, la care au participat mai mulți clerici şi credincioşi din Republica Moldova şi România. Printre participanți s-a aflat și ambasadorul României la Chişinău, Cristian-Leon Ţurcanu. „Înţeleg ce responsabilitate mare îmi revine de acum încolo, este un nou început, provocările vor fi diferite, este limpede că nu voi reuşi de unul singur”, a afirmat noul mitropolit, potrivit publicației de peste Prut, NewsMaker.md.

Ceremonia a avut loc la Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Chişinău, după o liturghie oficiată de un sobor de nouă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, conduşi de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. La eveniment au participat ierarhi, clerici, autorităţi şi numeroşi credincioşi veniţi de pe ambele maluri ale Prutului, care au luat parte la acest moment istoric din viaţa Mitropoliei Basarabiei, conform Mitropoliei Basarabiei.

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan a oficiat ceremonia în numele Patriarhului României. Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a dat citire Gramatei Patriarhale privind alegerea noului Mitropolit, după care Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan i-a înmânat Înaltpreasfinţitului Părinte Antonie însemnele noii slujiri arhiereşti: mantia, crucea pectorală, engolpionul, camilafca cu cruce şi cârja arhipăstorească.

„Din partea Înaltpreasfinţiei Sale aşteptăm, aşa cum prevede Canonul 34 Apostolic, cinstire şi ascultare faţă de Patriarhul României, precum şi faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să continue şi să sporească lucrarea înaintaşilor în acest scaun arhiepiscopal şi mitropolitan; să lucreze în comuniune cu ceilalţi ierarhi din Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei; să arate iubire de neam şi grijă părintească pentru parohii şi mănăstiri, pentru valorile credinţei ortodoxe, pentru cultura creştină, pentru învăţământul teologic şi religios, precum şi dragoste părintească faţă de clerul şi dreptcredincioşii creştini, tineri şi vârstnici, făcându-se tuturor călăuză pentru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune; să cultive relaţii frăţeşti de cooperare cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în rezolvarea problemelor comune de ordin pastoral şi social ale credincioşilor români de pe cele două maluri ale Prutului; să se consulte şi să coopereze cu autorităţile de Stat spre binele Bisericii şi al poporului român; să cultive relaţii de respect reciproc cu alte culte oficial recunoscute, pentru păstrarea păcii sociale”, se arată în Gramata Patriarhală.

Noul Mitropolit al Basarabiei a fost aşezat în tronul arhieresc şi prezentat solemn clerului şi credincioşilor, ulterior binecuvântând poporul cu crucea oferită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Înţeleg ce responsabilitate mare îmi revine de acum încolo, este un nou început, provocările vor fi diferite, este limpede că nu voi reuşi de unul singur. Dorinţa noastră sinceră de înnoire a vieţii duhovniceşti a fiecăruia dintre noi, a fiecărei parohii şi a întregii noastre mitropolii, aşezată pe o temelie istorică, trainică de peste 100 de ani, nu va rămâne fără ajutorul lui Dumnezeu. La efortul nostru, la pocăinţa noastră, răspunde Dumnezeu şi trimite harul Său care «totdeauna pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte»”, a spus noul mitropolit.

Înaltpreasfinţitul Părinte Antonie s-a născut pe 29 mai 1963, în localitatea Hârbovăţ, raionul Anenii Noi. El a absolvit Facultatea de Igienă şi Epidemiologie din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, urmând şi stagii de specializare la Institutul Ecumenic din Bossey (Elveţia).

Din anul 1995 a activat în cadrul Mitropoliei Basarabiei în domeniile administrativ, misionar, cultural şi mediatic. În 2014 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului cu titulatura de Episcop de Orhei, iar în 2018 a devenit Episcop al Basarabiei de Nord (Bălţi).

Pe 2 iulie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor.

La ceremonia de întronizare au fost prezenţi, printre alţii, și ministrul interimar al Culturii al Republicii Moldova, Cristian Jardan, preşedintele Curţii Constituţionale, Domnica Manole, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, deputatul PAS Virgiliu Pâslariuc, şi ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Ţurcanu.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, la începutul lunii iunie, retragerea mitropolitului Petru Păduraru din posturile de arhiepiscop al Chişinăului şi mitropolit al Basarabiei.

IPS Petru a anunţat la sfârşitul lunii mai că demisionează şi a invocat oficial motive legate de vârstă şi de sănătate, însă, la scurt timp după acest anunţ, în spaţiul public au apărut imagini video cu caracter sexual în care ar apărea mitropolitul, alături de un bărbat.