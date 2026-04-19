Reporturi uriașe, duminică, la Joker și 6/49. La Joker, nu s-a mai câștigat marele premiu de peste doi ani

1 minut de citit Publicat la 08:36 19 Apr 2026 Modificat la 08:36 19 Apr 2026

Duminică au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Un report de peste 65,23 milioane de lei (peste 12,81 milioane de euro) este în joc duminică, 19 aprilie, la Joker, la categoria I, în timp ce la categoria a II-a reportul este de peste 134.000 de lei (peste 26.300 de lei), informează Loteria Română.

La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report de peste 236.700 de lei (peste 46.500 de euro).

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 16,2 milioane de lei (peste 3,18 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,62 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro).

Marele premiu la 6/49, câștigat ultima dată în noiembrie 2025

La Loto 5/40, la categoria I, reportul înregistrează peste 619.300 de lei (peste 121.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 154.900 de lei (peste 30.400 de euro).

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 31.579 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat, joi, un câștig în valoare de 109.425,12 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Filiași.

Marele premiu la Loto 6/49 (categoria I) a fost câștigat ultima dată pe 9 noiembrie 2025.

Ultimul mare premiu la Joker (categoria I) a fost câștigat pe 14 martie 2024, fiind în valoare de 29.133.971,54 lei (peste 5,86 milioane de euro).