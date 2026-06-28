Restricţii de circulaţie luni şi marţi, pe drumuri din 35 de judeţe, din cauza căldurii excesive. Ce maşini ar putea fi interzise

Restricţii de circulaţie luni şi marţi, pe drumuri din 35 de judeţe. Sursa foto: Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va fi restricționată luni și marți, între orele 12:00-20:00, pe sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere printr-un comunicat.

"Luni, 29.06.2026, și marți, 30.06.2026, în intervalul orar 12:00 - 20:00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele: Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu - val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme", se menționează în comunicat, notrează Agerpres.

Ce maşini de mare tonaj sunt exceptate de la restricţii

Potrivit sursei citate, măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă.

Sunt exceptate de la această măsură:

transporturile de persoane;

transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală; vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră; transporturile funerare; transporturile poștale; transporturile de echipamente de prim ajutor; transporturile pentru distribuire de carburanți; transporturile de mărfuri sub temperatura controlată;

transporturile pentru tractări vehicule avariate; transporturile pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate; transporturile cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării; transporturile apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare; transporturile de produse provenite din exploatări agricole; transporturile militare implicate în exerciții multinaționale;

transporturile rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR); transporturile de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală).

De asemenea, în perioada restricțiilor, vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR SA, utilajele firmelor cu care CNAIR SA are contracte de lucrări și de servicii în derulare, precum și cele utilizate pentru execuția lucrărilor la Magistrala 6 de metrou București.