Rezultate Loto 6/49, Joker 5/40, Noroc. Numerele câştigătoare de duminică, 8 martie

Astăzi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc / sursă foto: Hepta

Loteria Română a organizat, duminică, tragerile speciale Loto ale primăverii. Pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 au avut loc două trageri, una principală și una suplimentară.

Numerele câştigătoare de duminică, 8 martie

Loto 6 din 49, tragerea principală: 3, 48, 22, 29, 31, 44;

3, 48, 22, 29, 31, 44; Loto 6 din 49, tragerea suplimentară: 30, 22, 14, 36, 41, 46;

30, 22, 14, 36, 41, 46; Joker, tragerea principală: 18, 24, 41, 16, 20 +10;

18, 24, 41, 16, 20 +10; Joker, tragerea suplimentară: 43, 18, 26, 20, 3 +15;

43, 18, 26, 20, 3 +15; Loto 5 din 40, tragerea principală: 40, 20, 9, 2, 12, 31;

40, 20, 9, 2, 12, 31; Loto 5 din 40, tragerea suplimentară: 9, 8, 11, 22, 7, 25;

9, 8, 11, 22, 7, 25; Noroc: 2, 6, 1, 1, 6, 1, 3;

2, 6, 1, 1, 6, 1, 3; Noroc Plus: 6, 7, 9, 9, 2, 3;

6, 7, 9, 9, 2, 3; Super Noroc: 2, 9, 8, 8, 8, 7;

Premii suplimentare la tragerile de 8 martie

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câştiguri al categoriei I, după cum urmează:

pentru Loto 6/49 cu 200.000 de lei;

pentru Joker cu 100.000 de lei;

pentru Loto 5/40 cu 50.000 de lei;

Report de peste 11 milioane de euro la Joker

La tragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Română a acordat 26.360 de câştiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei, potrivit Agerpres.

Potrivit Loteriei, reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro), iar cel cumulat la Noroc este mai mare de 4,82 milioane de lei (peste 947.800 de euro).



La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 56,23 milioane de lei (peste 11,03 milioane de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 278.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 51.500 de lei (peste 10.100 de euro).



La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 80.600 de lei (peste 15.800 de euro).



La tragerea Joker s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 122.728,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro. La acelaşi joc, s-au înregistrat două câştiguri de categoria a III-a în valoare de 61.364,24 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie loto din Baia Mare şi pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.



La tragerea Noroc Plus, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 222.696 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Târgu Jiu.