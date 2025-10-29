Rogobete, după moartea Ștefaniei Szabo: La Buzău, media gărzilor era de trei pe lună. Nu știu de ce ea făcea șapte

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că media gărzilor la Spitalul Județean din Buzău era de trei pe lună și că nu știe de ce directorul medical Ștefania Szabo, găsită moartă în cabinet, făcea șapte.

"La Buzău media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de trei gărzi de persoană pe lună, pentru că acolo erau nouă chirurgi în acea secţie, plus un contract de gărzi dintr-o zonă exterioară. Deci, în medie, puteau face trei gărzi pe lună. De ce doamna doctor a dorit să facă şapte sau alţii nu au dorit să facă gărzi şi ea a fost nevoită să îi suplimenteze nu ştiu în momentul de faţă şi nu mă pot pronunţa", a spus Rogobete, citat de Agerpres.

Totodată, el a subliniat că medicii trebuie ascultaţi mai mult şi că ar fi important un suport de consiliere pentru aceştia atunci când apar probleme de burnout sau momente de presiune.

"Trebuie să înţelegem cu toţii că şi medicii sunt oameni, şi obosesc şi uneori au probleme. Şi alte probleme decât cele din unitatea sanitară. Şi da, un suport psihologic pentru personalul medical, un suport de consiliere atunci când apar momente de burnout sau momente de presiune din diferite forme sau zone cred că este important şi cred că medicii trebuie ascultaţi mai mult", a răspuns ministrul întrebat despre cazul de la Buzău.

Ștefania Szabo ar fi avut un ultim consult în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 12:30, apoi a mers la camera de gardă, unde, aproape șase ore mai târziu, a fost găsită fără suflare.

Acesteia îi suna alarma în continuu, așa că asistentul a intrat să vadă ce se întâmplă exact. În momentul în care a pătruns în interior, medicul era căzut la pământ. Teoretic, Ștefania Szabo se odihnea la camera de gardă de pe secția Chirurgie.

Aceasta urma să iasă din gardă la ora 8 dimineața. Apropiații spun că nu suferea de vreo boală și nici nu ar fi avut alte probleme care să o determine să recurgă la un gest necugetat. Însă toți colegii ei merg spre o singură pistă: epuizarea.

„Doamna doctor era unul dintre medicii care aveau minim șapte gărzi pe lună de efectuat, plus activitatea pe secție, plus activitatea medicală în cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată”, a declarat Sorin Pătrașcu, manager SJU Buzău.