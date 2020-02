Cele mai multe cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus s-au înregistrat în Codogno, o localitate de 15.000 de locuitori din provincia Lodi (Lombardia).

Ramona, o româncă de 38 de ani, care trăieşte din 2004 în Italia şi este rezidentă la Codogno de 12 ani, povestește care este atmosfera în localitatea italiană:

“Am aflat despre cazul de coronovirus când am ajuns dimineaţă la muncă. Numai despre asta se vorbea în fabrică, am ascultat toată ziua la radio noutăţile. Nimeni nu se gândea că vom avea cazuri la noi, un orăşel mic. La Milano, Roma, sau alte oraşe mari, mai înţeleg.

Unii dintre angajaţi îl cunosc pe bărbatul de 38 de ani bolnav. Aici lumea se cunoaşte, mai ales între familiile de italieni: e ca la noi, la ţară. Mi-a spus cineva că bărbatul ar antrena şi o echipă de fotbal de tineri.

Mai târziu, la prânz, părinţii care aveau copii la şcoală sau la grădiniţă au fost chemaţi să-i ia acasă, pe la ora 14:00. Eu am urmat orarul de lucru normal, apoi la 17:30 m-am pornit către casă”.

Românca afirmă că nu toate măsurile au fost aplicate așa cum trebuie de autoritățile italiene.

“Sincer, mă aşteptam să găsesc maşini de poliţie la puncte de control, aşa cum am văzut la televizor că au făcut în China. Dar nu am văzut. Atmosfera mi s-a părut mai degrabă normală. Barurile şi unele magazine sunt închise. În centru, pe unde trec mereu în drum spre casă, toate cele trei baruri erau închise. Farmaciile erau deschise, am intrat în una din ele. Vânzătorii aveau toţi măşti pe faţă, dar nu se mai găseau pentru clienţi, în vânzare. Am auzit că şi spitalul e închis, mai ales că bărbatul de 38 de ani bolnav e acolo internat” a declarat femeia pentru Hotnews.