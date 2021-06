Cetățenii care i-au dus gunoiul lui Clotilde Armand au fost amendaţi. Tudor Ionescu va contesta sancțiunea de 2.000 de lei

Pentru moment, problema gunoaielor pare oarecum rezolvată, dar scandalul este la limita răbdărilor. Colegii de alianță nu mai suportă comportamentul edilului, iar locuitorii nu mai vor să treacă din nou prin mormanele de gunoi abandonate la intrările în bloc și pe marginea străzilor.

Sortatorii și-au deschis în weekend porțile pentru compania de salubritate pentru a scăpa de gunoiul din sector, dar cu speranța că luni își vor primi banii. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, gunoiul din Sectorul 1 se va întoarce din nou pe străzi până când Clotilde Armand va hotărî să își achite datoriile.

Pentru a se face această plată, este nevoie de o convocare a consiliului de îndată și de un vot majoritar. Totodată se așteaptă și răspunsul prefectului Capitalei care trebuie să stabilească dacă intră sau nu Sectorul 1 în stare de urgență.

După patru zile în care gunoaiele cetățenilor din Sectorul 1 au fost abandonate pe străzi, într-un final problema pare să se fi rezolvat, cel puțin de ochii lumii.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, se implică în războiul dintre primarul de la Sectorul 1 şi firma de salubritate, aşa că i-a chemat astăzi la ora 17.00 şi pe Clotilde Armand şi pe directorul companiei şi va discuta astăzi cu ambele părţi. O altă informaţie vine de la Garda de Mediu, care a demarat controale la toate societăţile care strâng gunoiul din Capitală.

Sâmbătă noapte, sortatorii au anunțat că primesc din nou firma de salubritate, iar mașinile de gunoi ale Romprest au început de la ora 20 să strângă gunoaiele însă, cei trei sortatori au dat un deadline pentru plata restanțelor. Cele trei firme au anunțat că luni își vor banii, iar dacă nu se va întâmpla acest lucru, gunoaiele se vor întoarce din nou pe străzi.

Între timp, cei din PNL o atacă pe Clotilde Armand și îi cer cu disperare să rezolve situația din Sectorul 1.

Tot duminică, mai mulți cetățeni din Sectorul 1 au luat parte la un protest spontan prin care au umplut scările Primăriei cu gunoaie și au scandat "la pușcărie". În tot acest timp, edilul se plânge pe Facebook că este agasată și urmărită de "mafia" gunoaielor și că nu va ceda "presiunilor".

După ce am anunțat aseară că operatorul de salubritate și-a oprit șantajul și a început să strângă urgent gunoiul din... Posted by Clotilde Armand on Sunday, 6 June 2021

"Amendat cu 2000 de lei pentru că am mutat doi saci cu gunoaie neridicați din #Sector1 în fața Primăriei. Nu mă intimidați doamna #ClotildeArmand, oricât ați pune Poliția Locală a Sectorului 1 să mă amendeze că v-am transmis mesajul de ridicare a gunoaielor din cartierele Pajura și Bucureștii Noi. Ne vedem în stradă la strângerea de semnături pentru referendum. Cine dorește tabele pentru semnături lăsați un comentariu sau mesaj", a scris Tudor Ionescu pe pagina sa de Facebook, acolo unde a postat şi amenda primită.

Amendat cu 2000 de lei pentru că am mutat doi saci cu gunoaie neridicați din #Sector1 în fața Primăriei ❗️ Nu mă... Posted by Tudor - Tim Ionescu on Sunday, 6 June 2021

Tudor Ionescu: "Voi contesta amenda de 2.000 de lei"

"În cursul zilei de sâmbătă, ca urmare a nenumăratelor apeluri pe care le-am primit şi eu şi colegii mei din partea cetăţenilor care sunt exasperaţi pe bună dreptate din cauza situaţiei din Sectorul 1, am fost în cartierele Pajura, respectiv Bucureştii Noi, unde am continuat procesul de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum pentru demiterea doamnei Clotilde Armand şi am constatat cu toţii dezastru şi veritabile gropi de gunoi. Cetăţenii mi-au transmis că vor simbolic să ducem un sac de gunoi din carierele lor, adică unul din Pajura şi unul din Bucureştii Noi, lucru pe care l-am şi făcut cu maximă înţelegere faţă de această situaţie. Respectiv, am luat cei doi saci de gunoi şi i-am dus frumos pe treptele Primăriei Sectorului 1, de unde am văzut că au fost ridicaţi. Poliţia Locală pe care doamna Clotilde Armand a instructat-o să monitorizeze foarte atent tot ce se întâmplă doar acolo în faţa Primăriei, nu şi în restul Sectorului 1, m-a legitimat, mi-au luat datele de pe cartea de indentitate şi mi-au dat o amendă de 2.000 de lei. Nu este niciun fel de problemă. Măcar acest mesaj să fi ajuns la doamna Clotilde Armand. Voi contesta, pentru că am scris chiar şi pe amendă, că nu am luat eu sacii, pentru că nu aveam unde să îi arunc. Şi, pentru că cetăţenii stăteau cu gunoaiele de o săptămână deja pe stradă şi erau focare şi sunt în continuare focare de infecţie. Pur şi simplu am deplsat acei saci de unde ei stăteau neridicaţi în cele două cartiere, într-un loc mai central, de unde am şi văzut că se ridică sacii de gunoaie, doar de pe treptele Primăriei Sectotului 1. Am şi menţionat acest lucru în procesul verbal şi anume, refuzul Primăriei de a îşi îndeplini atribuţiile, conform codului administrativ", a spus Tudor Ionescu, luni, în exclusivitate la Antena 3.

