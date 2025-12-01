„România a devenit o țară de imigrare”. Scenariile INS pentru populația din România în anul 2080

Potrivit Eurostat, în 2100 populația UE-27 va scădea cu circa 30 de milioane de oameni la aproxmativa 419,46 milioane locuitori. Foto: Getty Images

În ultimii trei ani, în România au imigrat mai mulți oameni decât au emigrat, „devenind astfel o țară de imigrare”, a declarat, la Antena 3 CNN, vicepreședintele Institutului Național de Statistică (INS), Silviu Vîrva. Având în vedere acest fenomen în creștere, sociologii INS au luat în calcul imigrația atunci când au elaborat scenariile privind demografia României pentru următorii 55 de ani. În cel mai optimist scenariu, în 2080 vom fi cu doar 2 milioane mai puțini, însă cel mai plauzibil scenariu indică o scădere a populației cu peste 3,4 milioane.

Populația României ar putea scădea cu până la un sfert în următorii 55 de ani, avertizează INS într-un raport recent intitulat „Proiectarea populaţiei active a României la orizontul anului 2080”.

INS a propus trei variante, în care a luat în calcul și creșterea imigrației în țara noastră.

„În ultimii trei ani, România a înregistrat mai mulți imigranți decât emigranți, devenind astfel o țară de imigrare.

De aceea, în ipoteza de la care s-a pornit, a fost luat pentru prima dată în calcul și impactul menținerii unui sold pozitiv al migrației asupra populației rezidente, cu derivare a populației active și ocupate în versiuni proiectate.

Așadar, ținând cont de situația actuală a populației și a pieței muncii, publicația propune mai multe scenarii de evoluție a populației rezidente și, în mod special, a populației active”, a explicat vicepreședintele INS.

Astfel, proiecția populației rezidente a fost realizată în trei scenarii:

scenariul constant : populația României ar scădea de la 19,036 milioane (2025) la 14,367 milioane (2080), o reducere de 4,669 milioane persoane, adică aproape un sfert din populație;

: populația României ar scădea de la 19,036 milioane (2025) la 14,367 milioane (2080), o reducere de 4,669 milioane persoane, adică aproape un sfert din populație; scenariul mediu (cel mai plauzibilă) : în condițiile unei creșteri ușoare a fertilității și unei îmbunătățiri a speranței de viață, scăderea populației ar fi de 3,403 milioane persoane, echivalentul unei diminuări de 17,9% față de anul 2025.

: în condițiile unei creșteri ușoare a fertilității și unei îmbunătățiri a speranței de viață, scăderea populației ar fi de 3,403 milioane persoane, echivalentul unei diminuări de 17,9% față de anul 2025. scenariul optimist: într-un scenariu favorabil, populația s-ar reduce doar cu 1,923 milioane persoane, adică circa 10,1% din populația actuală;

Vicepreședintele INS a explicat factorii care influențează aceste scenarii.

„Varianta constantă, o variantă de referință în care valorile fertilității, mortalității și migrației nete rămân la nivelul anului 2024 pentru fiecare județ. Varianta medie are la bază ipoteze considerate cele mai probabile, construite pe evoluții recente și contextul socio-economic actual, varianta optimistă pornește de la ipoteze favorabile privind fertilitatea și speranța de viață și arată nivelul maxim care ar putea fi atins”, a spus Silviu Vîrva la Antena 3 CNN.

Țările cu cea mai mare populație în 2100

Cea mai recentă proiecție de populație publicată de Eurostat este cea din iunie 2023

(EUROPOP 2023), realizată pe baza datelor din anul 2021 şi acoperind 32 de țări europene.

Conform acesteia, la orizontul anului 2100, populația UE-27 va scădea la circa 419,46 milioane locuitori, de la 450,38 milioane în prezent (la 1 ianuarie 2025).

În anul 2100, ţările cu cea mai mare populaţie ar urma să fie:

Germania (84,1 milioane locuitori);

Franța (68,0 milioane locuitori);

Italia (50,2 milioane locuitori);

Faţă de nivelul actual, dacă pentru primele două ţări, proiectarea Eurostat a estimat creşteri ale populației, în cazul Italiei s-a estimat că ar pierde aproximativ 15,0% din populație (față

de anul 2022).

În cazul României, proiecţia estima o pierdere de peste 23,3% din numărul populaţiei din 2022 (4,4 milioane locuitori), ajungând în anul 2100 la 14,6 milioane locuitori.