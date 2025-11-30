România în 2080. Un scenariu INS arată cât de mult va scădea populația

1 minut de citit Publicat la 14:46 30 Noi 2025 Modificat la 14:47 30 Noi 2025

România în 2080. Un scenariu INS arată cât de mult va scădea populația. Sursa foto: Agerpres

Într-o lucrare intitulată "Proiectarea populaţiei active a României la orizontul anului 2080", Institutul Național de Statistică a publicat trei variante în care ar putea arăta situaţia demografică peste cinci decenii şi jumătate. În varianta constantă, populația ţării noastre ar scădea de la 19,036 milioane (2025) la 14,367 milioane (2080), o reducere de 4,669 milioane persoane, adică aproape un sfert din populație.

În lucrarea amintită, proiecţia populaţiei rezidente a fost elaborată în trei variante şi toate scenariile arată o scădere a populaţiei, însă dimensiunea declinului diferă semnificativ. Volumul este coordonat de Silviu Vîrva, vicepreşedintele INS, autori fiind Silvia Pisică, Lavinia-Elena Bălteanu, Ruxandra Moldoveanu şi Maria Streche.

Cum va arăta demografic România în 2080? Care sunt rezultatele analizei? Iată cele 3 variante de scenariu publicate:

”Varianta constantă (cu fertilitate şi mortalitate constante la nivelul anului 2024), la nivel naţional estimează o scadere drastică, de la 19.036.000 persoane în anul 2025 la 14.367.000 persoane în anul 2080, ceea ce înseamnă o scădere cu aproape un sfert (-4.669.000 persoane). În profil teritorial, populaţia rezidentă se va reduce în toate regiunile ţării. Până în anul 2080 diminuarea mai accentuată a populaţiei va proveni preponderent din regiunile Sud-Muntenia (cu aproximativ 949.000 locuitori) şi Sud-Est (cu aproape 920.000 locuitori). Diminuări ale populaţiei de peste 500.000 persoane se vor mai înregistra în regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Est”, potrivit lucrării INS.

Varianta medie (cea mai plauzibilă) : În condițiile unei creșteri ușoare a fertilității și unei îmbunătățiri a speranței de viață, scăderea populației ar fi de 3,403 milioane persoane, echivalentul unei diminuări de 17,9% față de anul 2025.

Varianta optimistă: Într-un scenariu favorabil, populația s-ar reduce doar cu 1,923 milioane persoane, adică circa 10,1% din populația actuală.

Ce criterii au fost luate în considerare

populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2025, pe judeţe, vârste şi sexe;

ratele totale de fertilitate şi structura născuţilor-vii pe vârstele mamelor (2024);

speranţa de viaţă la naştere în anul 2024, pe sexe şi judeţe;

soldul migraţiei interne (2024), pe grupe de vârstă şi sexe;

soldul migraţiei internaţionale (2024), diferenţa dintre imigranţi şi emigranţi, pe vârste, sexe şi judeţe, date prezentate de Silviu Vîrva, coordonatorul Volumului „Proiectarea populaţiei active a romȃniei la orizontul anului 2080.