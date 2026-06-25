România cumpără sistemele antiaeriene SHORAD-VSHORAD. Contractul de 2 miliarde de euro a fost semnat de Miruță

Un nou contract pentru înzestrarea Armatei României. Sursa foto: Facebook/Radu Miruţă

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a anunţat joi că a fost semnat contractul privind achiziţia primelor sisteme antiaeriene SHORAD - VSHORAD, destinate protecţiei împotriva ameninţărilor aeriene, în valoare de peste 2 miliarde de euro, potrivit Agerpres. "acest sistem este ultimul strat de protecţie care opreşte o ameninţare aeriană înainte ca aceasta să producă pagube. Astăzi, ameninţările nu mai vin doar de la avioane sau elicoptere, ci şi de la drone, muniţii, rachete de mici dimensiuni sau aeronave", a subliniat ministrul Apărării.

România își consolidează apărarea aeriană cu sisteme, care costă de peste 2 miliarde de euro. Anunţul despre contractarea primelor sisteme antiaeriene SHORAD - VSHORAD a fost făcut azi de Radu Miruţă, într-o postare pe Facebook.

"După ani în care programele de înzestrare ale Armatei Române au avansat prea lent, am pornit un program accelerat de modernizare şi dotare, care produce rezultate concrete, de la o zi la alta. Contracte aşteptate de ani de zile intră acum în implementare, iar capacităţile de care militarii români au nevoie în teren încep să devină realitate.

Un sistem SHORAD - VSHORAD este un «scut» de apărare antiaeriană de proximitate care detectează şi distruge ameninţări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ţinta protejată. Practic, acest sistem este ultimul strat de protecţie care opreşte o ameninţare aeriană înainte ca aceasta să producă pagube. Este necesar, pentru că astăzi, ameninţările nu mai vin doar de la avioane sau elicoptere, ci şi de la drone, muniţii, rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine – ţinte greu de interceptat de sistemele mari, care sunt gândite pentru distanţe mai mari", a scris Radu Miruţă pe contul său oficial de Facebook.

El a adăugat că, dacă apărarea antiaeriană cu rază lungă este prima linie care încearcă să oprească ameninţarea departe, SHORAD - VSHORAD este "gardul de protecţie" din jurul obiectivului, "stratul" care apără direct ceea ce contează.

"Acordul-cadru prevede semnarea a trei contracte subsecvente, prin care se vor achiziţiona în total şase sisteme integrate antiaeriene SHORAD - VSHORAD, un sistem de instruire şi învăţământ, un sistem de simulare pentru verificarea şi evaluarea operatorilor VSHORAD, şase sisteme SHORAD şi şase sisteme VSHORAD, inclusiv muniţie, instruire şi sprijin logistic. Valoarea totală a achiziţiei este de 10,33 mld. lei, fără TVA, adică aproximativ 2,038 mld. euro, fără TVA", mai transmis ministrul Apărării.