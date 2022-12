România, la un pas de recesiune! Ce se întâmplă cu veniturile şi cheltuielile în 2023. Expert financiar: "Scapă cine poate"

România este la un pas de recesiune, iar în 2023 experții financiar nu au deloc vești bune. Ce se va întâmpla cu veniturile şi cheltuielile în anul viitor.

"O să mergem pe o gheață extrem de subțire în 2023 pentru că toate efectele astea generate de inflație, de scădere a consumului, de scădere a puterii de cumpărare, de crizele astea din domeniul energiei și a logisticii. Cum stau oamenii ăia în vămile din România, zile întregi?

Toate astea grevează economia și generează probleme ample, mai ales pentru IMM-uri, întreprinderile mici și mijlocii, care în momentul de față sunt secătuite de bani și multe dintre ele, probabil în 2000 23 vor avea de ales.

Ori vor închide porțile, ori vor trece la restructurări de personal. Iar perspectiva nu e deloc pozitivă legate de anul viitor. Să sperăm însă că fiecare își va găsi propriile mecanisme de salvare până la urmă, pentru că de asta despre asta va fi vorba.

"În 2023 scapă cine poate și se salvează fiecare cum poate"

În 2023 scapă cine poate și se salvează fiecare cum poate. Am văzut cu toții cum ne-a scăzut puterea de cumpărare și ne-am luat măsurile necesare. Am cheltuit mai puțini bani, am fost mai atenți la rate, la cheltuielile de zi cu zi.

Probabil în 2023 vom continua acest lucru. Vom fi mult mai atenți la modul în care ne cheltuim banii, pentru că prețurile vor continua să crească.

Dar până se ajunge la o inflație de 8 % cum estimează în proiectul de buget, în bugetul aprobat de către Guvernul Ciucă, mai e cale lungă, ca să zic așa. Cert este că prețurile vor continua să crească, salariile, vom continua să fie sub nivelul inflației din punct de vedere al puterii de cumpărare, la fel pensiile, astfel încât fiecare va trebui să se gândească foarte bine la ce are de făcut în 2023 în ce investește, cum își drămuiește banii de la o lună în alta, în așa fel încât să facă față cheltuielilor", a spus Adrian Negrescu, expert financiar, la Antena 3 CNN.