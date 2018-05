România, lovită de vijelii extrem de puternice. Imagini terifiante

foto- captura Antena 3

România este lovită de vijelii extrem de puternice. Ţara noastră este traversată de un val de fenomene meteo extreme, cu vânt, ploi şi mai ales grindină.

Sunt avertizări peste avertizări de la meteorologi, şi la fiecare oră apar noi atenţionări. Între timp, în zonele lovite, oamenii îşi evaluează pagubele.

Într-o comună din judeţul Botoşani, câmpurile au devenit albe din cauza bucăţilor mari de gheaţă. Imaginile sunt de-a dreptul terifiante.

„Distrugerile sunt la câțiva fermieri. Dimineață, la prima oră, am trimis comisie. A fost și domnul director de la Direcția Agricolă. În jur de 300 de hectare au fost făcute una cu pământul, deja nu se mai cunoaște că a fost semănat ceva acolo. Asta este natura, nu avem ce face. Deocamdată am trimis comisie, o să facem demersuri. Deja am anunțat la Botoșani situație de urgență”, a afirmat Ilie Ivanache, primarul din Ungureni, județul Botoșani.