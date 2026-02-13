România va fi reprezentată la Conferinţa de Securitate de la Munchen de miniştrii Oana Țoiu și Radu Miruță

Foto: Profimedia Images

România este reprezentată la Conferinţa de Securitate de la Munchen de o delegaţie din care fac parte ministrul Apărării, Radu Miruţă, ministrul de Externe, Oana Ţoiu şi directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.

„Viceprim-ministrul şi ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, va participa, în perioada 13-15 februarie, la Conferinţa de Securitate de la München (Munich Security Conference - MSC), împreună cu ministrul afacerilor externe, Oana-Silvia Ţoiu şi directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean”, anunţă MApN.

Conform MApN, activităţile Conferinţei de Securitate de la München sunt ghidate de cinci domenii de program - Apărare, Ordine Globală, Securitate Umană, Sustenabilitate şi Tehnologie - care reflectă complexitatea provocărilor curente de securitate şi necesitatea unor răspunsuri coordonate la nivel internaţional.

„Agenda ediţiei din acest an include teme de actualitate privind securitatea transatlantică, consolidarea cooperării europene în materie de apărare, inovarea şi noile tehnologii cu impact asupra domeniului militar, precum şi adaptarea instrumentelor de cooperare internaţională la noile realităţi strategice. În marja conferinţei, ministrul apărării naţionale va participa la sesiuni plenare şi reuniuni tematice dedicate cooperării în cadrul NATO şi Uniunii Europene, precum şi la întâlniri bilaterale cu omologi şi oficiali din state aliate şi partenere, pentru discutarea unor subiecte de interes comun privind securitatea regională, consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic al NATO, precum şi continuarea sprijinului pentru partenerii afectaţi de consecinţele războiului din Ucraina”, precizează MApN.

Participarea la Conferinţa de Securitate de la München reflectă angajamentul României de a contribui activ la dialogul internaţional privind securitatea şi de a promova soluţii bazate pe cooperare, respectarea dreptului internaţional şi întărirea relaţiilor transatlantice, subliniază sursa citată..