Rușii au bombardat lângă graniță. Explozii la Izmail, posibile fragmente de dronă la Grindu. MApN a activat apărarea antiaeriană

<1 minut de citit Publicat la 07:31 11 Noi 2025 Modificat la 07:31 11 Noi 2025

Rușii au atacat din nou porturile ucrainene de la Dunăre. Foto: Antena 3 CNN

Rușii au atacat din nou porturile ucrainene de la Dunăre, în noaptea de luni spre marți, iar armata română a activat preventiv sistemele de apărare antiaeriană. Mai multe explozii au avut loc pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail. La Grindu, la 5 kilometri sud de frontieră au fost găsite posibile fragmente de dronă.

Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, așa că au fost activate preventiv sistemele de apărare antiaeriană, a informat Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit sursei citate condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană.

La ora 00.07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea. A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail.

La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, cercetările au loc marți dimineață.