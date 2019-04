Ruxandra Ion, incident la îmbarcarea în avion: „În țara mea, o șefă mă face handicapată de nenumărate ori, într-un loc public pentru care am plătit bilet”

Cunoscutul producător de televiziune Ruxandra Ion a relatat un incident petrecut joi, la îmbarcarea într-o cursă Blue Air.

”Aeroportul din Nisa ieri seara. Cursa Blue Air pentru Bucuresti Otopeni. Din cauza problemelor cu genunchii, in situatii in care stau prea mult in picioare, bastonul nu mai e suficient. Asistenta aeroportului imi ofera un scaun cu rotile. Mi se spune ca trebuie sa ma imbarc prima. Ajung la usa avionului insotita de sotul meu, colega mea Ana cu care am fost la festivalul Mip tv de la Cannes si 2 colaboratoare de la firma de distributie Vertical. La usa avionului sta de paza sefa agentiei Blue Air din Nisa, care nu ii permite insotitorului francez sa ma ajute sa urc in avion fara nici o explicatie. Le invita pe cele 2 doamne de la Vertical si dupa ele pe ceilalti pasageri. Nici eu nici insotitorii mei, inclusiv domnul de la aeroport nu intelegeam nimic. Cand intrebam ce se intampla sefa agentiei raspunde.

“Handicapatii nu au voie in avion cat timp sa face alimentarea cu kerosen” . Ii raspund frumos ca nu sunt handicapata si ca am o problema la genunchi. Ridica tonul. Sotul meu ii reproseaza ca se poarta asa. Eu stau in scaunul cu rotile si lumea se holbeaza la mine. Iese mecanicul de zbor. Sefa, ca doamna nu poate fi numita, il intreaba cand se termina alimentarea sa imbarce “handicapata”. Omul raspunde ca s-a terminat si ca ma puteam imbarca de la inceput. Desi am avut loc platit in primul rand am stat minute bune in picioare pana sa ma pot aseza. Sotul meu care sufera de inima a trebuit sa ia pastile.

Ce sa spun? In tara mea o sefa ma face handicapata de nenumarate ori, intr-un loc public pentru care am platit bilet, care numai de low cost nu a fost. Respect? Ca sunt femeie? Ca nu mai sunt tanara? Ca am niste probleme de sanatate? Ca o sefa de agentie din Nisa, Franta nu stie ca handicapat e un cuvant cu sens peiorativ, ca nu are dreptul sa il adreseze nimanui, poate fi data in judecata numai pentru asta, si ea si compania Blue Air pe care o reprezinta? Ca m-am simtit jignita, umilita, pe banii mei, intre romanii mei? Ca veneam dintr-un loc unde oamenii ma respecta, unde cariera mea e recunoscuta, unde oamenii schimba locul intalnirii sa nu trebuiasca sa merg prea mult, sa urc scari. Si ajung la avionul romanesc unde “sefa de agentie Blue air Nisa” ma face handicapata. Astept o pozitie oficiala a Blue Air” a scris Ruxandra Ion pe Facebook.