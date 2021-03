Prof.dr. Dorel Săndesc: ”Demisie în bloc în ATI dacă se atentează la veniturile personalului medical” - Revolta medicilor în pandemie

Prof. Săndesc a spus că dacă această tendința se confirma, reacția comunității ATI va fi una pregatită de mult, respectiv demisia în bloc și organizarea ca grup/societate liberală care să ofere servicii de specialitate spitalelor.

“Am lucrat la această soluție ‘Exit’ înainte de creșterea salariilor, am consultat juriști și chiar Consiliul Concurenței, propunerea a fost primită cu entuziasm de colegi la Congresul nostru și apoi le-am ‘fluturat-o’ autorităților pe sub nas, și sigur și această perspectiva îngrijorătoare pentru ei a contribuit la decizia majorărilor salariale. La urma urmei, o asemenea soluție-practicată în multe țări, inclusiv de colegii din Polonia, pe care i-am consultat, ne-ar absolvi de responsabilitățile pentru toate deficiențele sistemului (care acum ni se pun în mod nedrept în spate), rămânând ca noi să răspundem doar de ceea ce facem, de profesionalismul nostru. Și astfel grupul nostru, independent, liberal, va deveni un agent mai eficient al schimbării, pentru că va impune, contractual, respectarea standardelor”, a declarat prof. dr. Dorel Săndesc.

Dorel Săndesc mesaj pentru Raluca Turcan

"E incalificabil ca, in cea mai mare criza sanitara din istoria moderna, clasa politica sa isi permita sa atenteze la veniturile personalului medical! Daca aceasta tendința se confirma, reactia comunitatii ATI va fi una pregatita de mult: demisia în bloc si organizarea noastra ca si grup/societate liberala care sa ofere servicii de specialitate spitalelor”.

Doamne ajuta-ma s-o vad si pe asta!

Cel mai mare meci din istoria Romaniei ! Medici contra clasa politica, pacienti-contra medici (in 2 zile s-a constituit un grup de 76000 de membri pe Facebook pentru dr Flavia Grosan, medic anti-sistem, medic pro-pacient si anti-inregimentare, reclamata la Colegiul Medicilor de catre un alt medic).

Vremuri unice si "cOviDIOASE" .

