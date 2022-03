Fost ministru al Sănătății: ”Ridicarea bruscă a tuturor restricțiilor, o măsură fără cap”

Ioana Mihăilă critică ridicarea bruscă a tuturor restricțiilor legate de pandemie.

”Pe de o parte, înțeleg că populația e obosită, înțeleg că există anumite sectoare care au avut de suferit în tot acest timp, mă refer mai ales la sectorul HORECA și că trebuie să relaxăm o parte din restricții”, declară la RFI Ioana MIhăilă.

Ea susține că unele restricții puteau fi relaxate deja, de exemplu purtarea măștii în exterior

”Renunțarea la purtarea măștii în exterior nu ar fi presupus un risc epidemiologic foarte mare.

Dar atunci când politicienii iau decizii pe baza sondajelor și atunci când ministrul Sănătății spune că nu are un răspuns concret la întrebarea de ce s-au ridicat brusc toate restricțiile, trebuie să ne punem totuși câteva întrebări, pentru că cei care vor avea de suferit sunt cei care au avut de suferit de la bun început în această pandemie și mai ales ne referim la populația vulnerabilă, ne referim la vârstnici, ne referim la persoanele care au și alte boli și care încă se infectează și care încă umplu secțiile de Terapie Intensivă destinate pacienților Covid și care încă mor, ieri am avut 100 de decese, am avut 5.400 de cazuri.

Ioana Mihăilă îl critică pe actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila

Noi nu avem în momentul acesta un instrument legal, prin care să ne putem proteja de exemplu pacienții cu comorbidități, care stau în sălile de așteptare ale spitalelor, avem doar recomandări. Deci s-au ridicat toate restricțiile brusc, fără un plan pentru protejarea celor vulnerabili”, adaugă Mihăilă.

Fostul ministru USR al Sănătății crede că ”e o lipsă de curaj a politicienilor români, le e frică să-și asume niște măsuri, care pentru o parte a populației sunt nepopulare, cu riscul de a afecta și de a avea în continuare un număr mare de decese”.

”Domnul Rafila era foarte vocal și foarte verbal în Opoziție, când susținea verbal măsuri cu impact epidemiologic, iar tot verbal a fost și când a venit la Ministerul Sănătății și când a evocat faptul că sănătatea și măsurile luate de experți vor fi cele care vor fi promovate la nivelul Ministerului Sănătății, iar acum este solidar cu niște măsuri luate fără cap”, conchide Mihăilă.