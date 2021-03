Reacţia sefului de secţie de la ATI Mureş la acuzaţiile familiei profesorului Benedek: "Sunt făcute din răutate şi din răzbunare"

Familia Benedek a lansat acuzații grave la adresa cadrelor medicale de la ATI Mureş. Ei susţin că au un film care este înregistrat de bolnavii care au stat în aceeași încăpere cu profesorul Benedek Istvan, în care el coerent refuză să fie legat și totuși l-au legat. Mai mult, familia acuză cadrele medicale ca nu i-au dat tratamentul potrivit, că au refuzat să dea foaia de observaţie şi nu au făcut autopsia.

În replică, şeful secției ATI de la Spitalul Județean Mureș, Mircea Stoian, a declarat miercuri la Antena 3 că fratele lui Benedek Imre a fost legat în cadrul unei proceduri normale. iar acuzaţiile sunt făcute din răutate şi din răzbunare.

"Este absolut şocant ce declaraţii se fac, departe de a fi reale. Avem voie să contenţionăm maxim 4 ore pe zi o persoană care este agresivă. Ce a spus Benedek Imre sunt absolut convins că este o răutate şi o răzbunare, nu au putut să accepte boala şi evoluţia ei, nu au înţeles-o şi nu au acceptat-o. A fost contentionat dl Benedek Istvan, dar cu siguranţă nu mai mult de 4 ore şi toate lucrurile astea sunt specificate şi documentate in foile de observaşii ale pacientilor”, a zis Mircea Stoian la Antena 3.

Familia Benedek a lansat noi acuzații grave la adresa cadrelor medicale de la ATI Mureş

"A fost legat, avem filmul înregistrat de bolnavii care au stat în aceeași încăpere, în care el coerent refuză să fie legat și totuși l-au legat. Este regretabil și de condamnat pentru că elevii lui pe care i-a educat l-au legat. Așa ceva înseamnă că acești oameni nu au ce căuta în medicină. A fost internat, când o directoare, care tot eleva lui a fost, în loc să îi dea medicamentul i-a spus că nu se aprobă. Sunt adeptul că mai bine să dai medicamentul degeaba și să pierzi banii, decât să participi la sistemul politic ca să economisești banii, ca politicul să te laude. Nu!

"Am cerut foaia de observaţie a fratelui mei şi au refuzat să o dea"

Pe noi dacă ne informa corect, noi aveam suficienți bani, familia, ca să-l trimitem la București, la Viena, la Budapesta cu elicopterul. Deci noi am fost privați de informație. Pe lângă faptul că a fost legat și avem filmul, este regretabil cum a reacţionat administrația. Adică noi, familia, care face parte din sistem, suntem mulți medici, am fi vrut ca să nu fim circari să aplanăm discuția, în limita posibilităților, și vroiam să știm ce s-a întâmplat. Am cerut foaia de observație, domnul director, care de de mult trebuia să își dea demisia, dar politicul îl ține, când am cerut foaia de observație ne-a refuzat.

Dacă primeam foaia de observație, puteam poate, poate digera familia și nu ajungeam aici să fim prin televiziuni

Documentele au apărut când a apărut cercetarea penală. E dezastru, scrie cu mâna doctorului ce tratament să primească și ce să nu să i se dea. I se promite familiei că se va face, la o altă clinică, o altă intervenție care va fi salvatoare. Nici vorbă, nu s-a făcut, s-au dat încă un medicament. Dacă se comunica îl luam și îl duceam unde trebuia, pentru că aveam suficient suport financiar.

"Nu s-a făcut autopsia"

Am lucrat în terapie intensivă, eu nu am legat pe nimeni. Prima lege a medicinei bolnavul îl tratezi când are nevoie și din minut în minut când este critic. Din păcate, unde au fost fratele meu erau era o strigare "vine iar un pacient", era cu sacul negru. Din păcate. nu s-a făcut autopsia și medicul legist a jurat să facă autopsii, dacă nu le faci atunci de ce mai face această profesie? Această depersonalizare, că am băgat omul în sacul negru și nu au voie să vadă, nu e ok. Ne-a dezumanizat această boală", a mai spus profesorul universitar doctor Benedek Imre.

"Am primit amenințări că omul din sistem nu are voie sa spună aşa lucruri"

"Am primit amenințări că omul din sistem nu are voie sa spună aşa lucruri. Am dreptul și am obligația să corectez medicina spre bine. Dacă mă amenință și îmi fac ceva rău nu mă mai interesează. Sunt la vârsta când am jurat pentru Medicină am jurat pentru bolnavi și asta voi face", a mai spus profesorul universitar doctor Benedek Imre la Antena 3.

