Rogobete: Închidem 2025 cu un buget de 66 de milioane de lei pe programul pentru AVC

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Târgu Mureș, că anul 2025 se încheie cu un buget de 66 de milioane de lei alocat programului național pentru accident vascular cerebral (AVC), o creștere semnificativă față de anul 2021, când finanțarea se ridica la 18 milioane de lei, relatează Agerpres.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Târgu Mureș, ministrul a evidențiat performanțele centrului local de radiologie intervențională și impactul investițiilor din ultimii ani asupra tratamentului pacienților cu AVC.

„Un alt domeniu important de care Târgu Mureşul este mândru sau eu sunt, cel puţin, mândru pentru ce se întâmplă la Târgu Mureş, este zona de radiologie intervenţională, unde (...) centrul medical de aici a dat dovadă de excelenţă. Sunt tot mai multe trombectomii şi tot mai multe intervenţii care se realizează la nivel local. Atunci când am preluat zona de acţiuni prioritare, în noiembrie 2021, în momentul când am intrat în Ministerul Sănătăţii, bugetul naţional total pentru programul de finanţare pentru AVC era de 18 milioane de lei la nivel naţional. Astăzi, acum, când închidem anul 2025, discutăm despre un buget de 66 de milioane de lei care practic a crescut progresiv în ultimii ani şi care a adus la tratarea a mii de pacienţi de AVC prin proceduri moderne, trombectomii şi, sigur, alte proceduri”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că aceste intervenții moderne permit o recuperare mult mai rapidă a pacienților, o reintegrare mai ușoară în societate și cresc semnificativ șansele de supraviețuire.

De asemenea, Alexandru Rogobete a vorbit despre revenirea medicilor români din străinătate, pe fondul îmbunătățirii condițiilor de lucru și al creșterii finanțării în sistemul medical.

„Am spus acum câteva zile că tot mai mulţi tineri doresc să se întoarcă acasă şi avem aici dovada vie a colegului nostru (dr. Septimiu Popescu, n.r.) care, după 5 ani de profesat în Franţa, a hotărât să se întoarcă la Târgu Mureş pentru radiologie intervenţională, pentru că are cu ce lucra, pentru că finanţarea a ajuns la un nivel în care colegii noştri care au profesat în alte ţări să poată să îşi desfăşoare activitatea medicală în condiţii decente, în condiţii normale în România”, a susţinut Rogobete.

La rândul său, coordonatorul Laboratorului de Radiologie Intervențională din cadrul SCJU Târgu Mureș, dr. Lucian Mărginean, a explicat că sprijinul financiar oferit de Ministerul Sănătății a dus la o creștere semnificativă a capacității de tratament a secției.

„Dacă ne gândim că acum şapte-opt ani, practic, ba chiar mai mult, nu aveam soluţii terapeutice pentru astfel de pacienţi, astăzi reuşim să tratăm undeva la ordinul miilor la nivel naţional. Această creştere a fost posibilă doar cu susţinerea financiară pentru dotarea de echipamente. Şi aici vreau să menţionez că suntem unul dintre centrele care vor fi dotate cu noi echipamente pentru ceea ce înseamnă tratamentul modern al AVC-ului, însemnând finanţări substanţiale la nivelul spitalului şi totodată prin dezvoltarea resursei umane, care la un moment dat era o problemă (...). Avem aproape aceleaşi condiţii ca şi în străinătate, în care putem să dezvoltăm terapii medicale de înaltă performanţă, terapii care aduc soluţii - până nu de mult, pacienţi care nu aveau posibilitatea sau nu aveau nicio resursă terapeutică astăzi pot fi trataţi”, a declarat dr. Lucian Mărginean.

Medicul a mai precizat că Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este, în prezent, unul dintre cele mai importante centre din țară în domeniul radiologiei intervenționale și al neuroradiologiei intervenționale.

„Să ştiţi că şi la noi în spitale, chiar dacă uneori nu avem pereţii atât de frumos zugrăviţi, condiţiile medicale (...), dotările de aparatură, finanţarea sunt cel puţin la nivelul celor de afară. Mai mult decât atât, în discuţia cu domnul ministru, pentru a creşte resursa umană, se vor înfiinţa nişte comisii care să poată să acrediteze medicii sosiţi din străinătate, care au deja competenţe pe care le-au obţinut în străinătate şi pot să vină să le echivaleze în România, ceea ce va duce la o dezvoltare în plus a resursei umane”, a subliniat dr. Lucian Mărginean.