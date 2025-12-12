Cum se tratează lepra și cât timp e contagioasă. Medic infecționist: „Tratamentul poate dura până la doi ani”

Lepra sau boala Hansen este foarte rară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi, medicul Florin Roşu, a explicat cum se tratează lepra, cât durează tratamentul și cât timp este contagios bolnavul.

„Tratamentul constă în administrarea unei asocieri de antibiotice pentru o durată mai lungă de timp, de la câteva luni până la 2 ani. După câteva zile de la începerea tratamentului antibiotic, persoana nu mai este contagioasă”, a declarat vineri, pentru Agerpres, medicul infecţionist.

El a afirmat că diagnosticul de lepră confirmat la Cluj nu ridică probleme de sănătate publică întrucât transmiterea bolii este extrem de dificilă.

„Situaţia actuală nu este una cu risc pentru populaţie. Această boală infecţioasă, lepra sau boala Hansen, este una foarte rară, iar pentru a fi transmisă este nevoie ca o persoană sănătoasă să fie în contact cu una bolnavă pentru o perioadă de timp foarte mare. Infectarea se produce în momentul în care o persoană sănătoasă intră în contact cu leziunile cutanate sau cu picăturile Flugge eliminate prin tuse sau strănut ale unei persoane infectate”, a mai spus medicul.

Care sunt simptomele de lepră

Totodată, acesta a punctat că perioada de incubaţie la această boală este de câţiva ani.

„Manifestarea principală în lepră este reprezentată de apariţia unor leziuni sub forma unor placarde sau noduli la nivelul tegumentului, în funcţie de forma bolii - lepromatoasă sau tuberculoidă. Placardele sunt iniţial reduse în dimensiuni şi deschise la culoare, ca apoi ulterior, odată cu progresia bolii, acestea să se extindă progresiv şi să producă leziuni mutilante, cu posibilitatea de apariţie chiar şi a leziunilor ulcerative. Pot apărea, de asemenea, senzaţii de parestezii la nivelul acestora. Perioada de incubaţie în această boală este foarte lungă, de câţiva ani”, a explicat dr. Roşu.

Medicul subliniază că, depistată la timp, lepra poate fi tratată încă de la primele simptome. Boala este vindecabilă, mai spune el, şi le recomandă celor care prezintă leziuni tegumentare care persistă mai mult de 24 de ore să se prezinte la spital în vederea diagnosticului.

„Trebuie evitat contactul apropiat prelungit cu pacienţii infectaţi care nu se află sub tratament”, a mai spus Florin Roşu.

Al doilea caz de lepră a fost confirmat vineri la Cluj-Napoca

Al doilea caz de lepră depistat în Cluj-Napoca a fost confirmat, a declarat vineri, pentru Agerpres, directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Cluj, Corina Criste. Potrivit sursei citate, persoana în cauză necesită tratament.

"În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), şi astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat al doilea caz de lepră, şi alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică, în baza leziunilor cutanate şi a criteriilor epidemiologice", se arată într-un comunicat de presă postat pe site-ul DSP Cluj.



Toate cele patru persoane sunt femei din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca. Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la SCJU Cluj pe 26 noiembrie 2025, potrivit DSP Cluj.

"Acestea au fost supuse investigațiilor medicale specifice pe baza cărora au fost confirmate cele două cazuri, iar celelalte două cazuri sunt în monitorizare clinică și epidemiologică. Pentru czurile confirmate a fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. În conformitate cu protocoalele internaționale, după inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție.", explică DSP Cluj.

DSP Cluj precizează că a luat mai multe măsuri pentru limitarea oricărui risc:

- suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice,

- dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate în cadrul salonului în care au lucrat persoanele în cauză ;

- verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală;

- intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;

- programarea angajaților la control medical la medicul de medicina muncii;

- extinderea anchetei epidemiologice

- intensificarea supravegherii epidemiologice

- monitorizarea clinică a cazurilor și suspecților

- extinderea testării contacților

- evaluarea condițiilor de muncă și locuire ale angajaților străini.

DSP Cluj informează populația că lepra este o boală cu evoluție lentă și contagiozitate redusă. Transmiterea bolii necesită expunere prelungită. Boala nu se transmite prin strângerea mâinii, îmbrățișare, călătorii în mijloacele de transport în comun, proximitate scurtă, folosirea spațiilor comune. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare.