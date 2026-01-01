Un tratament ignorat timp de 40 de ani a fost deblocat: Medicamentul inovator, aprobat în SUA, promite să prevină răul de mișcare

1 minut de citit Publicat la 16:51 01 Ian 2026 Modificat la 16:51 01 Ian 2026

NEREUS (tradipitant) acționează prin blocarea semnalului biologic care declanșează greața. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a aprobat primul tratament farmacologic nou pentru răul de mișcare din ultimele patru decenii, potrivit Pharmaceutical Technology.

NEREUS (tradipitant) acționează prin blocarea semnalului biologic care declanșează greața, spre deosebire de medicamentele clasice, care doar „amorțesc” sistemul nervos pentru a ameliora simptomele. Astfel, aproximativ 30% dintre adulții care se confruntă cu rău de mișcare ar putea beneficia de această descoperire, apărută într-un domeniu medical rămas aproape neschimbat timp de 40 de ani.

Aprobarea vine în contextul în care acțiunile Vanda, compania care produce medicamentul, au demonstrat o creștere remarcabilă, câștigând peste 50% în ultimul an și tranzacționându-se în prezent la 7,03 dolari, aproape de maximul ultimelor 52 de săptămâni de 7,47 dolari. Conform analizei InvestingPro, compania pare subevaluată pe baza estimării valorii juste.

Antagonistul oral al receptorilor neurokinină-1 este indicat în mod specific pentru prevenirea vărsăturilor induse de mișcare la adulți. Aprobarea reprezintă un progres semnificativ în tratarea unei afecțiuni care afectează aproximativ 25-30% dintre adulții din Statele Unite.

Aproximativ 30% dintre adulți se confruntă cu rău de mișcare

NEREUS funcționează prin țintirea căilor substanței P din sistemul nervos central care declanșează greața și vărsăturile atunci când apar conflicte senzoriale în timpul mișcării. Eficacitatea medicamentului a fost demonstrată în trei studii clinice pivot efectuate cu participanți care aveau antecedente documentate de rău de mișcare.

Reacțiile adverse frecvente în studiile clinice au inclus somnolență și oboseală. Medicamentul poate afecta abilitățile mentale și fizice necesare pentru conducerea sau operarea utilajelor grele.

Răul de mișcare afectează aproximativ 65-78 de milioane de persoane în Statele Unite, aproximativ 5-15% dintre acestea prezentând simptome severe, recurente, care au un impact semnificativ asupra calității vieții.

Vanda intenționează să lanseze NEREUS în lunile următoare și avansează în dezvoltarea clinică pentru alte afecțiuni, inclusiv gastropareza și prevenirea grețurilor și vărsăturilor induse de agoniștii receptorilor GLP-1 utilizați în tratamentul diabetului și obezității.

Într-o altă știre recentă, Vanda Pharmaceuticals a raportat evoluții semnificative care îi afectează operațiunile și perspectivele de viitor. Compania a anunțat depunerea unei cereri de licență pentru produse biologice la FDA pentru imsidolimab, un tratament pentru psoriazisul pustular generalizat, susținută de rezultatele pozitive ale studiilor de fază 3.

În plus, Vanda a dezvăluit că FDA a ridicat o suspendare clinică parțială a protocolului său tradițional pentru răul de mișcare, eliminând restricțiile anterioare privind doza. Această decizie se aliniază cu opinia FDA conform căreia răul de mișcare este o afecțiune acută, eliminând necesitatea unor studii suplimentare privind toxicitatea la animale.