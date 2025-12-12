Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Alte două persoane sunt încă sub evaluare medicală

Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. sursa foto: Getty

Al doilea caz de lepră depistat în Cluj-Napoca a fost confirmat, a declarat vineri, pentru Agerpres, directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Cluj, Corina Criste. Potrivit sursei citate, persoana în cauză necesită tratament.

"În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), şi astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat al doilea caz de lepră, şi alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică, în baza leziunilor cutanate şi a criteriilor epidemiologice", se arată într-un comunicat de presă postat pe site-ul DSP Cluj.



Ministerul Sănătăţii a informat că joi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei persoane sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică, în baza leziunilor cutanate şi a criteriilor epidemiologice. Potrivit sursei citate, toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca. Cele două paciente care s-au prezentat iniţial la SCJU Cluj, în data de 26 noiembrie, cu vârste de 21 şi 25 de ani, provin din Indonezia.



Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus, vineri, la Cluj, că cei care au trecut prin salonul SPA unde lucrau femeile cu lepră nu trebuie să îşi facă griji şi nici controale medicale suplimentare, pentru că Inspecţia Sanitară de Stat şi Direcţia de Sănătate Publică vor face o anchetă epidemiologică extinsă, inclusiv cu clienţii din ultima perioadă.



"Persoana care s-a confirmat a stat împreună cu mama dânsei, în Asia, o lună de zile, în acelaşi apartament. Mama dânsei este acum în spital, confirmată cu această bacterie, deci cel mai probabil că de acolo a fost luat contactul. Este nevoie de un contact prelungit. Când spun prelungit, mă refer 2-3-4 săptămâni. De la o sesiune de masaj nu poate fi transmisă atât de uşor această boală", a mai spus ministrul Sănătăţii.



El a adăugat că activitatea salonului a fost suspendată temporar, dar la începutul săptămânii viitoare lucrurile vor reveni la normal.



"Este, într-adevăr, efervescentă informaţia pentru că din 1981 nu am mai avut niciun caz de lepră confirmată în România, dar nu este o alertă de sănătate publică, nu este o alertă epidemiologică. În momentul de faţă monitorizăm şi controlăm situaţia. Sigur că, dacă se confirmă mai multe persoane, atunci vom institui toate măsurile specifice. Dar în momentul de faţă nu este cazul", a adăugat ministrul Alexandru Rogobete.