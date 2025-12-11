Un caz de lepră a fost confirmat la Cluj. Alte trei sunt sub evaluare, pacientele sunt maseuze din Asia

Ministerul Sănătății a anunțat, joi, confirmarea unui caz de lepră (boala Hansen) la Cluj-Napoca, iar alte trei suspiciuni sunt în acest moment în evaluare clinică și microbiologică, pe baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice. Toate cele patru persoane sunt femei, originare din Asia, angajate ca maseuze într-un salon SPA din Cluj-Napoca.

„Cele două paciente care s-au prezentat inițial la SCJU Cluj, în data de 26.11.2025, cu vârste de 21 și 25 de ani, provin din Indonezia. Acestea au fost supuse următoarelor investigații:

biopsie de țesut cutanat – microscopie pozitivă pentru BAAR (3 BAAR/100 câmpuri) la primul caz;

test genetic GeneXpert MTB/Rif ULTRA – complexul Mycobacterium tuberculosis nedetectat, excluzând tuberculoza;

probe histopatologice și frotiuri Ziehl-Neelsen – aflate în lucru, orientate spre infecția cu Mycobacterium leprae.

Pe baza datelor microbiologice, unul dintre cazuri a fost confirmat astăzi, iar alte trei sunt sunt monitorizare clinicǎ și epidemiologicǎ”, precizează Ministerul Sănătății, într-un comunicat de presă.

Inspecția Sanitarǎ de Stat din Ministerul Sǎnǎtǎții și DSP Cluj au dispus măsuri pentru limitarea oricărui risc:

dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate;

verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală;

intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;

programarea angajaților la control medical în Medicina Muncii;

extinderea anchetei epidemiologice.

Totodată, Ministerul Sǎnǎtǎții a dispus suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice.

„A fost început tratamentul specific OMS pentru leprǎ. După inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție, conform protocoalelor internaționale”, mai precizează instituția.

„Lepra este o boală cu evoluție lentă și contagiozitate redusă. Transmiterea necesită expunere prelungită.

Boala NU se transmite prin:

strângerea mâinii,

îmbrățișare,

călătorii în mijloacele de transport în comun,

proximitate scurtă,

folosirea spațiilor comune.

Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei Mycobacterium leprae, sursa infecției este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare”, se precizează în același comunicat de presă.

„Ca ministru al Sănătății, am dispus intensificarea supravegherii epidemiologice, extinderea testării contacților, evaluarea condițiilor de muncă și locuire ale angajaților străini și solicitarea de asistență internațională din partea OMS și ECDC, pentru validarea protocoalelor de diagnostic și tratament și pentru sprijin în monitorizarea epidemiologică”, a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Acesta mai susține că „riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate”.

Totodată, Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății va monitoriza zilnic această situație, în coordonare cu echipele locale și naționale de sănătate publică.

În România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981. La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină.

Ministerul Sănătății precizează că va reveni cu informații pe măsura evoluției anchetei.