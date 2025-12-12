Rogobete asigură clienţii salonului SPA, unde a fost confirmat un caz de lepră, că "nu trebuie să îşi facă griji şi nici controale"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Hepta

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus vineri că persoanele care au mers la salonul SPA din Cluj-Napoca, unde a fost confirmat un caz de lepră, "nu trebuie să îşi facă griji şi nici controale medicale suplimentare", subliniind că "Inspecţia Sanitară de Stat şi Direcţia de Sănătate Publică vor face o anchetă epidemiologică extinsă, inclusiv cu clienţii din ultima perioadă", scrie Agerpres.

"Clienţi salonului nu trebuie să-şi facă probleme şi nici controale, pentru că Inspecţia Sanitară de Stat şi Direcţia de Sănătate Publică vor face o anchetă epidemiologică extinsă, inclusiv cu clienţii din ultima perioadă", a afirmat ministrul.



Rogobete a explicat că transmiterea bolii necesită un contact prelungit.



"Persoana care s-a confirmat a stat împreună cu mama dânsei, în Asia, o lună de zile, în acelaşi apartament. Mama dânsei este acum în spital, confirmată cu această bacterie, deci cel mai probabil că de acolo a fost luat contactul. Este nevoie de un contact prelungit. Când spun prelungit, mă refer 2-3-4 săptămâni. De la o sesiune de masaj nu poate fi transmisă atât de uşor această boală", a punctat acesta.

Ministrul a adăugat că activitatea salonului a fost suspendată temporar, dar la începutul săptămânii viitoare lucrurile vor reveni la normal.



"În salon au fost luate, la indicaţiile Inspecţiei Sanitare de Stat, absolut toate măsurile specifice pentru dezinfecţie, deci nu există niciun pericol. Oamenii trebuie să înţeleagă acest lucru", afirmă ministrul Sănătăţii.



În context, Rogobete a subliniat că nu este vorba despre o alertă de sănătate publică.



"Este, într-adevăr, efervescentă informaţia pentru că din 1981 nu am mai avut niciun caz de lepră confirmată în România, dar nu este o alertă de sănătate publică, nu este o alertă epidemiologică. În momentul de faţă monitorizăm şi controlăm situaţia. Sigur că, dacă se confirmă mai multe persoane, atunci vom institui toate măsurile specifice. Dar în momentul de faţă nu este cazul", a conchis acesta.

"Lepra este o boală cu evoluție lentă și contagiozitate redusă. Transmiterea necesită expunere prelungită.

Boala NU se transmite prin:

strângerea mâinii,

îmbrățișare,

călătorii în mijloacele de transport în comun,

proximitate scurtă,

folosirea spațiilor comune.

Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei Mycobacterium leprae, sursa infecției este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare", se precizează în comunicatul Ministerului Sănătăţii de joi, după confirmarea cazului.