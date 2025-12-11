Ministrul Sănătății, despre cazul de lepră confirmat în România: „Nu se transmite ușor, este nevoie de un contact îndelungat”

Ministrul Sănătății susține că nu există motive de îngrijorare / Foto: Hepta

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat joi seara, la Antena 3 CNN, după ce a fost confirmat un caz de lepră în România, că populația nu trebuie să se sperie, susținând că boala se transmite greu. El a mai adăugat că pacienta în cauză este tratată și monitorizată de medicii de la Spitalul Județean din Cluj-Napoca.

„Am informat opinia publică pentru că, așa cum consider că este important să informăm oamenii cu celeritate atunci când apare câte o situație de acest gen, o situație excepțională din punct de vedere epidemiologic. Discutăm despre patru persoane din Asia pentru care testele microbiologice specifice s-au confirmat pentru o persoană cu această bacterie care cauzează lepra sau boala hanger, cum se mai numește. Celelalte trei persoane sunt sub monitorizare clinică și microbiologică.

În momentul de față, cele patru persoane sunt de la un centru spa din Cluj. Sigur că Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară de Stat și prin Institutul Național de Sănătate Publică, au intervenit rapid, au suspendat activitatea în acest centru de urgență, au fost aplicate măsurile specifice de dezinfecție cu ozon și cu celelalte substanțe bactericide specifice pentru această situație.

Se monitorizează, evident, încărcătura microbiologică la nivelul suprafețelor și a început deja o anchetă epidemiologică în rândul întregului personal din acest centru, iar pentru persoana care s-a poziționat a început deja tratamentul specific prin administrarea unor trei antibacteriene care sigur reduc riscurile de răspândire și de agravare a acestei acestei boli.

Pacienta este tratată și monitorizată de medicii de la Spitalul Județean din Cluj-Napoca, urmând ca ancheta epidemiologică să fie coordonată direct de către Inspecția Sanitară de Stat și de către Institutul Național de Sănătate Publică, pentru a ține sub control și pentru a monitoriza în timp real situația”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a mai adăugat că boala nu poate fi transmisă nici prina er și nici printr-o atingere.

„Dar aș vrea să fac un apel la calm, un apel la un apel public.

Această bacterie nu se transmite ușor, este nevoie de un contact îndelungat. Vorbim aici de un contact îndelungat, de câteva săptămâni, pentru ca această bacterie să se poată transmite de la o persoană la alta. Nu se transmite printr-o strângere de mână, de exemplu, sau printr-o atingere, de exemplu, de tipul masajului sau prin alte alte forme. Nu se transmite prin aer și așa mai departe. Deci rata de transmisie este foarte greoaie, se transmite greu.

Cele două persoane în cauză au stat în Asia alături de o persoană infectată, aproape o lună de zile, undeva în luna septembrie a acestui an, iar primele semne au apărut zilele acestea și sigur că apoi diagnosticul a fost confirmat”, a încheiat ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății a anunțat, joi, confirmarea unui caz de lepră (boala Hansen) la Cluj-Napoca, iar alte trei suspiciuni sunt în acest moment în evaluare clinică și microbiologică, pe baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice.

Toate cele patru persoane sunt femei, originare din Asia, angajate ca maseuze într-un salon SPA din Cluj-Napoca.