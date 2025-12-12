Europa se află în fața unui sezon gripal dificil. Cazurile sunt în creștere și vaccinul e mai puțin eficient

România și Ungaria se confruntă, de asemenea, cu un val de cazuri. sursa foto: Getty

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) se pregătește pentru una dintre cele mai dificile ierni din istorie, în contextul unei creșteri accentuate a cazurilor de gripă, care pune presiune pe cabinetele medicilor de familie, spitale și serviciile de ambulanță. Sezonul gripal este deja în plină desfășurare și în Europa continentală, unde aceeași tulpină de gripă activă în Regatul Unit apare drept principalul motor al unui nou val de infecții, scrie The Guardian.

Când începe sezonul gripal

În emisfera nordică, sezonul gripal se desfășoară, de regulă, de la mijlocul lunii noiembrie până la jumătatea lunii februarie, însă poate începe chiar din octombrie și se poate prelungi până în luna mai. Autoritățile sanitare consideră că sezonul a început atunci când 10% dintre cazurile suspecte sunt confirmate ca gripă.

La începutul lunii noiembrie, acest procent ajunsese deja la 11% în Anglia, comparativ cu doar 3% în aceeași perioadă a anului trecut. Se estimează că sezonul a început cu patru până la cinci săptămâni mai devreme decât în mod obișnuit.

Ce provoacă focarul din acest an

În fiecare sezon circulă mai multe tipuri de virus gripal. Gripa sezonieră este cauzată de virusurile gripale de tip A și B. Cele mai frecvente subtipuri ale virusului gripal A sunt cunoscute sub denumirile H1N1 și H3N2. În Regatul Unit, sezonul actual este dominat de o formă de H3N2.

Virusul este descendentul unei tulpini care a provocat, în acest an, cel mai grav sezon gripal din istoria Australiei. Ulterior, această tulpină a dobândit șapte mutații noi, rezultând ceea ce oamenii de știință numesc o tulpină „derivată” de H3N2, denumită subclada K.

Se crede că aceste mutații ajută virusul să se răspândească mai rapid, deși nu par să provoace forme mai severe de boală.

Ce se întâmplă în Europa continentală

Situația este similară, însă cu diferențe între țări. Per ansamblu, sezonul gripal a început cu trei până la patru săptămâni mai devreme în Europa continentală, însă în unele regiuni tulpina H3N2 derivată a devenit cauza principală a infecțiilor abia în ultimele săptămâni.

Date publicate săptămâna aceasta de Institutul Robert Koch din Germania arată că sezonul gripal a început cu două până la trei săptămâni mai devreme decât de obicei și, deși atât H1N1, cât și H3N2 sunt în circulație, s-a înregistrat o „creștere clară” a cazurilor de H3N2 în ultimele trei săptămâni.

În Franța, cazurile au apărut ceva mai târziu. Dr. Vincent Enouf, director adjunct al Centrului Național pentru Virusuri Respiratorii din cadrul Institutului Pasteur din Paris, a declarat pentru The Guardian că sezonul gripal a început cu doar o săptămână mai devreme decât în mod normal și că Franța detectează aproximativ același număr de cazuri de H1N1 ca și de H3N2 subclada K.

Agenția națională de sănătate publică a Franței, a anunțat în această săptămână că activitatea gripală „crește puternic” în Franța metropolitană, cu o creștere a cazurilor în toate grupele de vârstă. Toate regiunile metropolitane se află acum în faza epidemică pentru gripă – cu excepția Corsicii, unde nivelul cazurilor rămâne mai scăzut. Numărul persoanelor care se prezintă la unitățile de primiri urgențe din cauza gripei, precum și numărul internărilor, a crescut în ultima săptămână.

În alte părți ale Europei, situația este la fel de îngrijorătoare. În Spania, cazurile sunt în creștere accelerată, cu rate de infectare deja mai mari decât vârful iernii trecute, iar spitalizările s-au dublat într-o singură săptămână.

România și Ungaria se confruntă, de asemenea, cu un val de cazuri. În Irlanda, aproape 3.000 de cazuri au fost raportate în prima săptămână din decembrie, cu 49% mai multe față de săptămâna precedentă, iar internările în spital au crescut cu 58%.

Cât de eficient este vaccinul

Mutațiile dobândite de tulpina H3N2 derivată fac ca virusul să fie mai puțin recunoscut de sistemul imunitar și să nu corespundă bine cu tulpina H3N2 utilizată în vaccinul antigripal din acest sezon.

Așa cum era de așteptat, datele Agenției pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit arată că vaccinurile sunt mai puțin eficiente în prevenirea infecțiilor cauzate de această tulpină derivată, însă continuă să ofere o protecție importantă împotriva formelor severe de boală.

Datele de la începutul sezonului gripal din Anglia indică faptul că protecția împotriva prezentării la spital și a internării se încadrează în limitele normale pentru vaccinurile antigripale: 70–75% pentru copii și 30–40% pentru adulți.

În ciuda eficienței mai scăzute decât se spera, autoritățile sanitare recomandă cu fermitate vaccinarea pentru reducerea riscului de îmbolnăvire gravă. Aproape opt milioane de francezi s-au vaccinat deja împotriva gripei, a precizat Enouf, cu 21% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Date publicate săptămâna aceasta de autoritatea națională de sănătate franceză arată că, dintre pacienții tratați pentru gripă în unitățile de terapie intensivă, 58% aveau vârsta de 65 de ani sau peste, iar 90% aveau cel puțin o altă afecțiune medicală. Dintre cei pentru care statutul vaccinal era cunoscut, 98% nu erau vaccinați.

În Irlanda, 73% dintre persoanele internate la terapie intensivă din cauza gripei nu făcuseră vaccinul antigripal din acest an.