“Super-gripa” H3N2 lovește Marea Britanie: spitale pline, școli închise și oameni îndemnați să poarte măști. „Ca în vremurile Covid”

Tulpina, o variantă mai agresivă a virusului gripal A(H3N2), descrisă neoficial drept „super-gripă”, provoacă îmbolnăviri rapide în rândul copiilor și personalului didactic, iar autoritățile se tem că vârful abia urmează. sursa foto: Getty

Marea Britanie traversează unul dintre cele mai dificile sezoane de viroze din ultimii ani, după apariția unei tulpini agresive de gripă care a închis școli, a dus la triplarea numărului de internări în spitalele londoneze și pune sistemul medical sub o presiune care amintește de perioada Covid. Tulpina, o variantă mai agresivă a virusului gripal A(H3N2), descrisă neoficial drept „super-gripă”, provoacă îmbolnăviri rapide în rândul copiilor și personalului didactic, iar autoritățile se tem că vârful abia urmează, scrie Daily Mail.

În sudul Țării Galilor, școala St Martin’s din Caerphilly s-a închis temporar după ce peste 250 de elevi și membri ai personalului au prezentat simptome severe.

Directorul le-a transmis părinților că se confruntă cu „un focar semnificativ de boală asemănătoare gripei” și a instituit o „perioadă de întrerupere” pentru dezinfectarea școlii, trecând la cursuri online. Mai multe unități de învățământ din Anglia și Scoția au luat decizii similare, în condițiile în care sute de copii lipsesc într-o singură zi.

În Leeds, o școală primară a renunțat temporar la cântatul la adunări, după ce una din șase clase s-a golit aproape complet. Directoarea a spus că este „cel mai rău an” de când conduce instituția, iar măsurile luate sunt menite să reducă răspândirea virusurilor.

În Irlanda de Nord, situația a fost descrisă ca „o întoarcere în perioada Covid”, după ce 170 de copii au lipsit într-o singură zi, unii ajungând chiar la spital.

„A fost foarte, foarte dificil cu numărul de elevi și de profesori care au lipsit. M-a dus cu gândul la 2020”, a declarat directorul.

Presiunea asupra NHS crește în același ritm în care se înmulțesc cazurile de gripă. În Londra, numărul pacienților internați este de trei ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar unele spitale au reintrodus obligativitatea măștii.

Trustul spitalelor din North Midlands a intrat în stare de „incident critic”, din cauza numărului mare de pacienți, care au fost sfătuiți să nu se prezinte la Urgențe decât în cazuri care pun viața în pericol.

În Scoția, vizitele în spitale au fost suspendate pe fondul creșterii „bruște a infecțiilor respiratorii virale, inclusiv gripă”.

Experții în sănătate avertizează că actuala tulpină este mult mai agresivă.

„Nu am mai văzut un astfel de virus de mult timp, aceste dinamici sunt neobișnuite. H3 este mereu un virus mai agresiv, mai sever, mai impactant asupra populației.” Copiii sunt în centrul acestui val, specialiștii spunând de ani de zile că ei reprezintă „motorul de răspândire a gripei”, a explicat profesorul Nicola Lewis, director al World Influenza Centre.

Profesorul Simon Clarke, de la University of Reading, consideră că recomandările privind masca sunt doar o actualizare a regulilor clasice pentru gripă.

„Purtarea măștilor nu va face rău, dar oricine are gripă este puțin probabil să poată ieși din pat, darămite să interacționeze cu alte persoane”, spune acesta.

El avertizează însă că adevărata problemă apare când se îmbolnăvesc profesorii: dacă nu există suficiente cadre didactice, școlile nu pot funcționa în siguranță.

Pe mare, situația nu este diferită. Aproximativ 100 de pasageri și membri ai echipajului unui vas de croazieră aflat într-o călătorie de 133 de zile s-au îmbolnăvit de norovirus, după escale în mai multe orașe americane. Cei infectați au fost izolați, iar CDC monitorizează evoluția focarului.

În tot acest timp, NHS se pregătește pentru un sezon dificil. Sir Jim Mackey, directorul NHS England, spune că Marea Britanie ar putea avea „cel mai grav sezon de gripă din istorie”, iar presiunea asupra sistemului „în multe privințe va semăna cu perioada Covid”.

Oficialii avertizează că în Londra ar putea fi ocupate între 5.000 și 8.000 de paturi cu pacienți bolnavi de gripă, ceea ce ar depăși recordurile anilor anteriori.

Recomandările autorităților rămân prudente: purtarea măștii în spațiile aglomerate, izolarea în cazul apariției simptomelor și vaccinarea antigripală, considerată cea mai eficientă măsură.

„Oamenii ar trebui să se vaccineze, mai ales dacă îl pot primi gratuit. Faptul că cineva s-a vaccinat anul trecut nu înseamnă că este acoperit și anul acesta”, spune profesorul Clarke.