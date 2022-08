La ce truc apelează actrița Ioana Ginghină pentru a nu se îngrășa | Are aceeași greutate de ani buni

Ioana Ginghină, ajunsă la vârsta de 44 de ani este una din actrițele apreciate de la noi din țară. De-a lungul timpului a reușit să își mențină o siluetă constantă.

"Cred că vreo cinci ani mă mențin la aceeași greutate și rar mă mai îngraș câte un kilogram, dar aia doar de Crăciun, iarna când și acumulezi mult mai ușor.

Mă abțin inclusiv în vacanțe. Dacă îmi fac o nebunie, este cum a fost anul acesta. Pe 12 a fost ziua Ruxandrei și am fost în Kavala și am mâncat și eu o înghețată, m-am răsfățat cu alimente pe care nu le mănânc de obicei.

A venit sora mea acum două săptămâni la mine, ea e cu 11 ani mai mică, are alt metabolism, și era fascinată că nu mănânc seara și m-a întrebat dacă nu-mi vine să ronțăi nimic, ea mânca de toate, și i-am spus că decât să mănânc acum și să văd că am pus un kilogram sau două și să mă chinui după să le dau jos, prefer mai bine să nu mănânc și aia e”, a declarat Ioana Ginghină în exclusivitate pentru Spectacola.

Ea a adoptat aceste obiceiuri încă din copilărie, pentru că tatăl său era extrem de atent la dietă și la o viață cât mai sănătoasă, fiind sportiv.

"Eu nu mai mănânc seara de ani de zile. Tatăl meu a făcut sport de performanță, box, și, pentru că trebuia să se mențină la 75 de kg la 1,80 metri el întotdeauna a ținut diete și eu am trăit toată viața în casă cu un om care a ținut dietă.

La noi mereu s-a mâncat sănătos, am știut ce înseamnă să nu te îngrași, a fost un stil de viață, iar aici era și să nu mâncăm seara. Când am venit la București, la 18-19 ani, am eliminat masa de seară ușor, ușor. De atunci, până în ziua de azi, eu rar mănânc seara”, a mai povestit actrița.

Actrița a mărturisit că mănâncă dimineața fulgi de ovăz cu un iaurt și fructe, la prânz un fruct iar ultima masă o are la ora 16.00. De asemenea, a mai adăugat faptul că a renunțat la cafea de aproximativ o lună.

"Trucurile țin până la o anumită vârstă, cam până la 35 de ani, dar dacă vrei să arăți bine, adică fără piele lăsată, celulită, ten frumos, aceste fluctuații în greutate nu te mai ajută. Ideal ar fi să te menții la aceeași greutate”, a mărturisit Ioana Ginghină, dcnews.ro.