Sancțiuni record pentru un șofer român: A rămas fără permis pentru 300 de zile. Ce a făcut

Un şofer din Tulcea, în vârstă de 25 de ani, a rămas fără permis pentru 300 de zile, după ce a depăşit cu mult limita de viteză în apropierea satului Cataloi. Mai mult, el a depăşit neregulamentar, nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi conducea cu 0.30 mg/l de alcool pur în aerul expirat, scrie luni Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Tulcea, tânărul a fost surprins de poliţiştii rutieri, sâmbătă seara, în apropiere de satul Cataloi, când conducea cu 167 de kilometri pe oră pe un sector de drum în care viteza maximă legală este de 90 de kilometri pe oră.



"De asemenea, conducătorul auto a efectuat o depăşire neregulamentară, iar la semnalul regulamentar de oprire efectuat de poliţişti, acesta nu a oprit, fiind urmărit şi oprit în scurt timp de echipajul rutier. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatul a fost condus la unitatea medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge", se arată în comunicatul IPJ.



Poliţiştii l-au amendat pe bărbat şi i-au reţinut permisul pentru o perioadă cumulată de 300 de zile, considerând acest caz drept "un record negativ al ultimelor luni".