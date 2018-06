Sânziene. Surprize pentru femei la Satu Mare

Femeile care poartă ie şi se prezintă vineri, la Biblioteca Judeţeană Satu Mare, primesc flori de sânziene şi diplome din partea bibliotecarelor.



Directorul adjunct al instituţiei, Paula Horotan, a declarat, la debutul evenimentului denumit generic "Ia-cartea cunoaşterii", că s-a dorit "colorarea" manifestării, fiind marcate totodată evenimentele din aceste zile.



"Astăzi, pentru că suntem în ajunul Sânzienelor, a Zilei Sfântului Ioan Botezătorul şi mai nou se celebrează şi Ziua Iei Româneşti, ne-am gândit să colorăm acest eveniment şi să le aşteptăm în special pe sătmărencele noastre cu buchete de sânziene culese cu mare drag de către colegele mele de la secţia de împrumut pentru adulţi, Violeta Tarţa şi Liliana Boloş, cu diplome pentru doamnele care astăzi vor purta ie şi alte surprize", a declarat Paula Horotan.



Ea a precizat că acţiunea "Citeşte şi dă mai departe la schimb de carte" a reuşit atragerea de noi cititori, dar şi îmbunătăţirea fondului de carte. Practic, sătmărenii pot dona cărţi bibliotecii, iar cărţile care deja există sunt oferite mai departe, gratuit, cititorilor.



"Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi-a consolidat relaţia pe care o are cu cititorii prin intermediul acestui eveniment inedit 'Citeşte şi dă mai departe la schimb de carte'. Prin această activitate am reuşit să atragem spre bibliotecă şi alţi cititori decât cei care deja erau înscrişi în evidenţele noastre. Foarte, foarte multe cărţi am primit de la sătmăreni ca urmare a acestei campanii derulate de către Biblioteca Judeţeană Satu Mare, cărţi care, în prima fază, unele dintre ele şi-au găsit loc pe rafturile Bibliotecii Judeţene Satu Mare pentru că titlurile respective fie nu le-am avut deloc, fie am înlocuit exemplarele uzate din colecţiile bibliotecii cu unele mult mai bine conservate primite de la cititori. Cele care au rămas, după ce le-am oferit şi colegilor noştri din bibliotecile din judeţ, ne-am gândit să le oferim, cu titlu gratuit, altor cititori pasionaţi de lectură şi cuvântul scris", a mai spus Paula Horotan.