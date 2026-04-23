Șase persoane, reținute de DNA în dosarul de corupție și spălare de bani de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Administratorul public al județului Bistrița-Năsăud, Grigore Florin Moldovan, a fost reținut joi de procurorii DNA, împreună cu alte cinci persoane într-un dosar care vizează un contract de modernizare a unor drumuri județene, cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis joi de parchetul anticorupție.

Măsurile vin după ce procurorii au făcut miercuri percheziții la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, dar și la domiciliul președintelui instituției, Radu Moldovan, liderul organizației locale PSD, care a demisionat între timp din fruntea organizației.

Grigore Florin Moldovan, administratorul public al județului Bistrița-Năsăud și reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Bistrița-Năsăud, a fost reținut pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și o infracțiune de luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale).

În același dosar au fost reținuți și:

Ceclan Oprea Ciprian, director executiv în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru complicitate la abuz în serviciu;

Poienar Victor, șef serviciu în cadrul aceleiași instituții, pentru complicitate la abuz în serviciu;

C.V., manager de proiect, pentru complicitate la abuz în serviciu;

L.I., reprezentant de facto al SC Frasinul SRL, pentru instigare la abuz în serviciu și dare de mită;

B.S.C., administrator în cadrul SC Baseli Drum Consult SRL, pentru complicitate la abuz în serviciu.

De asemenea, alți doi inculpați, Rodica Botiș și Gelu Văclaș, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Văclaș este acuzat inclusiv de delapidare în formă continuată.

Acuzațiile procurorilor DNA

În prezentul dosar penal se efectuează cercetări în legătură cu modalitatea de derulare a unui contract de lucrări privind modernizarea unor drumuri județene, încheiat în cursul anului 2019 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și o asociere de firme din care face parte, în calitate de lider, S.C. Frasinul S.R.L.

Beneficiarul contractului este Unitatea Administrativ-Teritorială Bistrița-Năsăud, iar valoarea totală a contractului este de 103.039.186,82 lei fără TVA.

Potrivit procurorilor DNA, în cursul anului 2025, la instigarea inculpatului L.I., inculpatul Moldovan Grigore Florin, în calitățile menționate anterior și căruia i-au fost delegate atribuțiile de ordonator de credite de către Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în cadrul derulării contractului de lucrări menționat anterior, ar fi încheiat un act adițional și ar fi depus mai multe cereri de decontare, prin care s-ar fi majorat nejustificat valoarea reală a lucrărilor ce făceau obiectul contractului de lucrări.

Prin aceste demersuri s-ar fi cauzat un prejudiciu total de 90.525.873,17 lei în dauna Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru asocierea de firme beneficiară a contractului, mai spun procurorii.

Prejudiciu de 90 de milioane de lei

Astfel, la data de 01 aprilie 2025, inculpatul Moldovan Grigore Florin ar fi semnat un act adițional la contractul încheiat cu asocierea de firme din care face parte și S.C. Frasinul S.R.L., prin care valoarea contractului ar fi fost majorată de la 103.039.186,82 lei fără TVA la 118.488.381,02 lei fără TVA, deși lucrările executate ar fi fost supraevaluate.

În același context, pentru a justifica încheierea actului adițional, inculpatul Moldovan Grigore Florin ar fi aprobat notele de fundamentare întocmite sau semnate de către funcționarii publici Ceclan Oprea Ciprian, Poienar Victor și Botiș Rodica, precum și de inculpatul C.V.

Ulterior, în derularea contractului de finanțare, inculpatul Moldovan Grigore Florin ar fi aprobat și transmis mai multe cereri de decontare aferente unor lucrări evaluate necorespunzător, incluse în actul adițional menționat.

În perioada iunie–octombrie 2025, inculpatul Moldovan Grigore Florin ar fi primit de la inculpatul L.I., în trei tranșe distincte, suma totală de 70.000 de lei, precum și material lemnos.

Aceste foloase ar fi fost acordate în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, în scopul de a determina adoptarea unor măsuri favorabile societății SC Frasinul SRL, în contextul derulării contractului de lucrări menționat anterior.

În contextul descris anterior, inculpatul Moldovan Grigore Florin ar fi beneficiat de sprijinul suspectului L.T., care l-ar fi determinat pe inculpatul L.I. să îl instige în legătură cu faptele reținute.

De asemenea, se reține că inculpatul B.S.L., precum și societățile SC Frasinul SRL și SC Baseli Drum Consult SRL ar fi contribuit la mecanismul infracțional prin majorarea fictivă a unor lucrări deja executate, aspecte care ar fi stat la baza încheierii actului adițional menționat anterior.

În cursul anului 2025, inculpatul Văclaș Gelu, în calitatea menționată anterior, ar fi alimentat lunar autoturisme care nu aparțin Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, utilizând în acest scop cardurile sau bonurile de combustibil puse la dispoziție de instituție.

În aceeași perioadă, acesta i-ar fi determinat pe funcționarii publici din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud să aprobe și să dispună, fără vinovăție, plata contravalorii unor bunuri montate pe autoturisme care nu aparțin instituției.

Procurorii au descins miercuri la 69 de adrese din Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București. S-au făcut percheziţii şi în Franţa. Operaţiunile au fost organizate în trei dosare penale distincte, care au doi numitori comuni: Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud, condus de un PSD-ist şi Consiliul Judeţean Sălaj, cârmuit de un PNL-ist. Cele două instituţii au încheiat contracte cu societăţi private şi, potrivit anchetatorilor, funcţionarii ar fi comis fapte de corupţie, devalizând bugetele autorităţilor publice.