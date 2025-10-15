Scandal cu mobilizarea rezerviștilor. MApN explică de ce i-a chemat de pe o zi pe alta: „Într-o situație reală, ordinul e de 24 de ore”

Exerciţiul de mobilizare a început pe 12 octombrie şi va continua până pe 20 octombrie. Foto: Armata României/Facebook

Scandal cu ordinele de chemare a rezerviștilor. Au fost cozi uriașe la unitățile militare din Capitală și Ilfov, unde zilele acestea sunt chemaţi 10.000 de rezerviști la cel mai mare exerciţiu de mobilizare menit să verifice starea fizică a celor care au făcut armata obligatorie. Rezerviștii se plâng că Ministerul Apărării Naţionale (MApN) nu le-a transmis nimic concret, ci doar i-a chemat de pe o zi pe alta la instrucție. Alţii susţin că le-au fost transmise adrese greșite ale poligoanelor în locul cărora au găsit, de fapt, câmpuri goale. În replică, reprezentanţii MApN susțin că ordinele nu au fost transmise din scurt și că rezerviștii sunt puși la curent cu procedurile și condițiile de tragere și nu sunt trimişi la război, așa cum se dezinformează în spaţiul online. Rezerviștii care nu se prezintă la apel riscă amenzi de până la 1.200 de lei.

MApN: Ordinul nu a fost dat din scurt, simulăm o situaţie reală

"Nu ne-a spus nimic concret, am dat câteva detalii, ne-au luat măsuri de haine, vor să ne îmbrace frumos de data asta, că atunci când am făcut eu, ne-au îmbrăcat mai urât. (...). Mai ştiu să trag cu arma, ştiu să mai trag cu arma", a declarat un rezervist pentru Antena 3 CNN. Întrebată cum i se pare acest exerciţiu, o femeie care a lucrat la Ministerul Afacerilor de Interne (MAI), a răspuns: "Normal, să spun că este normal să se întâmple lucrul ăsta. Dar, să sperăm că va fi bine pe viitor şi că nu vom merge cu gândul mai departe. Şi să fim pozitivi".

Rezerviştii sunt evaluaţi psihologic şi fizic, după care primesc echipament militar. Ulterior, ei merg în poligoane, unde se efectuează execiţii de tragere. Sunt aproximativ 10.000 de rezervişti chemaţi zilele acestea la unităţile militare din Bucureşti şi Ilfov.

MApN: Există sancţiuni dacă rezerviştii nu vin, e bine să nu ajungem acolo

Au fost şi persoane care s-au prezentat la unităţile militare cu dovezi medicale potrivit cărora nu pot participa la aceste exerciţii. În cazul în care nu sunt aduse acte medicale care să ateste că nu pot lua parte la convocare, ei riscă amenzi de până la 1.200 de lei.

"Continuă oamenii să vină aici, suntem în Sectorul 4, la Detaşamentul de Pompieri Apărătorii Patriei. Vizavi de noi este şi o unitate militară, am văzut şi acolo rezervişti care au venit după ce au primit acele ordine de chemare. Vorbim despre cel mai mare exerciţiu de mobilizare pentru regiunea Bucureşti - Ilfov, vorbim despre rezervişti – cei care au făcut armata, dar şi cei care au lucrat în instituţii de forţă. De exemplu: MAI sau MApN (...)", a relatat Cătălina Iordache, reporter Antena 3 CNN.

"Aşa cum spuneam mai devreme, există sancţiuni. Legiuitorul a prevăzut amenzi, dar este bine să nu ajungem la sancţiuni. (...) şi nu, nu trimitem oamenii la război, aşa cum apar tot felul de fake news-uri în mediul online", a declarat un oficial din cadrul Armatei României pentru Antena 3 CNN.

Un alt reprezentant MapN a făcut următoarele precizări în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN: "Nu este dat prea din scurt. Noi, în cazul exerciţiului încercăm să simulăm cât mai mult o situaţie apropiată de cea reală. Într-o situaţie reală, ordinul de chemare la mobilizare specifică e de îndată. Deci, nu are un termen. (...). Pentru a putea simula o situaţie reală, acesta este termenul în care noi prevedem planificarea lui: 24 de ore".

