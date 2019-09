Scandal la Fall In Love Festival duminică seara. Liam Gallagher nu a mai putut concerta din cauza unor probleme tehnice, deși venise în România

foto: Teodor Tiță

Probleme duminică seara la Fall In Love Festival, ce avea loc la Mogoșoaia, acolo unde fostul solist al trupei Oasis, Liam Gallagher, nu a mai putut concerta din cauza unei probleme cu scena. Organizatorii au făcut anunțul privind anularea concertului lui Gallagher cu doar câteva minute înainte de momentul la care acesta trebuie să înceapă show-ul, iar fanii nu au gustat deloc ceea ce au văzut pe un ecran.

"Din cauza unor probleme tehnice legate de festival, Liam Gallagher nu va mai cânta în această seară la Fall In Love festival. Promoterul va lucra la o dată nouă pentru ca Liam să se întoarcă, detalii despre bilete vor fi disponibile în zilele următoare, se arată în anunțul postat cu câteva minute înainte de ora 22.00.", se arată în anunțul în limba engleză postat pe pagina de Facebook a festivalului.

Imediat au început să curgă reacțiile. Unele deloc favorabile: "Bătaie de joc.. , Si voi ati aflat acum 10 minute??? Profi, ce sa mai zic, Came all the way from Argentina for this, Absolute shit! We’ve spent a fortune getting here - just for Liam. You need to sort this and refund people. Use the other stage! We travelled so many miles and hours to see him! I came all the way from Berlin for this.

This broke my heart.," au fost câteva dintre comentarii.

Liam Gallagher: Am fost sfătuiți să nu cântăm din motive de siguranță

Liam Gallagher a reacționat și el pe contul său de Twitter. Și a fost chiar mai explicit decât organizatorii. "Din cauza unor probleme de siguranță cu scena, am fost sfătuiți să nu cântăm la Fall In Love în această seară. Suntem uluiți că am venit până aici și nu putem cânta pentru voi, dar siguranța vine pe primul loc mereu. Love", a scris Gallagher.

Pe scena pe care urma să cânte Liam Gallagher cântaseră cei de la Kaiser Chiefs, într-un concert de zile mari.