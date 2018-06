Schimbare importantă la vămile spre Ucraina, Moldova și Serbia

Intrările în România pe la punctele de trecere vamală dinspre Ucraina, Moldova şi Serbia vor fi dotate cu scanere, a anunţat, marţi, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la o conferinţă de specialitate.



"Vizavi de partea de Vamă la care ţin foarte mult. Ştiu că vor fi foarte mulţi iritaţi şi atunci când irit îmi place atât de mult. Foarte, foarte mult, îmi place chiar. Ţin ca în acest an noi să securizăm practic punctele vamale pe Est: Ucraina, Moldova şi Serbia. Cel puţin partea asta până la final de an. Eu ştiu mai bine când spun ceva că se şi poate face. În ce sens făcute şi securizate? Nu intră nimic în România fără să fie scanat. Absolut nimic. Adică reabilităm punctele vamale, le echipăm...Deci nu intră nimic în ţară fără să fie scanat. Dar nu să fie scanere stricate, nu să fie doar unul din 10 benzi pus scanerul ca să faci pe bază de eşantion. Nu. Tot ce intră în ţară: pe cale ferată, rutier, aerian, perpedes, martim şi ce mai intră pe unde mai intră va fi scanat. Astăzi am discuţia cu una dintre cele mai mari companii din lume pe scanere. Vom face acorduri guvernamentale cu cele trei state de la care cumpărăm. Va fi guvern-guvern, în sensul că putem să cumpărăm şi noi cum se cumpără rachetele direct, guvern-guvern, pot să cumpăr şi ce mă doare pe mine ca ţară, că fără asta nu ai de unde să pui bani de rachete", a declarat Eugen Teodorovici.



Ministrul Finanţelor a estimat că anul viitor un miliard de euro va veni la buget ca urmare a eficientizării controalelor.



Pe lângă acesta, Teodorovici a menţionat că urmează să fie modificate două acte normative, în sensul declarării drept structură critică pentru tot ce înseamnă Fisc şi Vamă, iar dotarea unei zone de acest tip să poată fi efectuată fără a mai urma o procedură de achiziţii.



Şeful de la Finanţe a precizat, la conferinţa Business Review, că se vor cumpăra scanere de ultimă generaţie pentru toate căile de intrare în România.