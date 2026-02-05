Schimbările propuse de Ministerul Finanţelor pentru microîntreprinderi. Ce se întâmplă cu cele care au un singur angajat

Schimbările propuse de Ministerul Finanţelor pentru microîntreprinderi.Foto: Getty Images

Ministerul Finanţelor propune modificări la regimul de impozitare a microîntreprinderilor, acestea vizând excluderea unor venituri din plafonul de 100.000 de euro, prelungirea termenului pentru angajarea unui salariat la firmele nou-înfiinţate şi introducerea unor reguli mai flexibile privind revenirea la regimul de microîntreprindere, notează Agerpres.

"Se propune ca veniturile din transferul mijloacelor fixe şi a terenurilor să nu fie incluse în plafonul echivalent în lei a 100.000 euro, acesta fiind determinat pe baza veniturilor luate în calculul cifrei de afaceri, aşa cum este definită de reglementările contabile aplicabile. Concomitent se introduce o restricţie de transfer de cel mult a unei imobilizări corporale din fiecare subgrupă mijloace fixe/teren, pe parcursul unui an fiscal", se arată în proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat joi de Ministerul Finanţelor.

Măsura elimină o distorsiune a regimului fiscal actual, în care o tranzacţie ocazională de transfer a unui mijloc fix/teren poate conduce la schimbarea regimului fiscal.

De asemenea, se susţine şi retehnologizarea microîntreprinderilor prin încurajarea modernizării activelor. Prevederea propusă menţine includerea veniturilor din transferul mijlocului fix/teren în baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, explică iniţiatorii proiectului.

O altă modificare propusă permite firmelor să revină la regimul de microîntreprindere de la începutul unui an calendaristic, dacă îndeplinesc condiţiile legale, indiferent de aplicările anterioare ale acestui regim.

În cazul microîntreprinderilor nou-înfiinţate, termenul pentru angajarea primului salariat ar urma să fie extins de la 30 la 90 de zile de la data înregistrării, în contextul în care perioada actuală este considerată insuficientă, mai ales pentru start-up-uri.

Proiectul clarifică şi situaţia microîntreprinderilor care au un singur salariat.

"În situaţia în care microîntreprinderea are un singur salariat şi contractul de muncă aferent încetează, se menţine termenul de 30 de zile pentru angajarea unei noi persoane şi se propune ca în cazul în care această condiţie nu este îndeplinită ieşirea din regimul microîntreprinderilor să se aplice începând cu trimestrul următor celui în care a încetat raportul de muncă", se menţionează în expunerea de motive ce însoţeşte proiectul.

De asemenea, MF propune introducerea unei excepţii de la regula generală de suspendare a contractului de muncă, prevăzută la art. 48 alin. (3^1) din Codul fiscal, pentru situaţiile în care salariatul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în analiza îndeplinirii condiţiei legate de existenţa a cel puţin unui salariat.

Proiectul mai prevede excluderea din baza impozabilă a veniturilor reprezentând bonificaţia acordată de organul fiscal, pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.