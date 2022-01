Şcolile au rămas fără teste în plină explozie a îmbolnăvirilor. Manager clinică: "Ministrul Cîmpeanu nu are nicio vină"

Sunt multe controverse legate de modul în care au fost organizate licitaţiile privind achiziţionate testelor pentru elevi.

Cine este de vină pentru întârzierea testelor din şcoli

Raluca Bîrcă, reporter Antena 3, a exolicat care sunt motivele pentru care şcolile au rămas fără teste în plină explozie a îmbolnăvirilor.

"Surse din cadrul Ministerului Sănătăţii transmit că, cel mai probabil, joi nu vor fi teste de salivă pentru elevi şi asta pentru că, până la acest moment, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă nu a trimis către Ministerul Educaţiei acel grafic de livrare al noilor teste.

Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate a lansat o nouă licitaţie, prin care anunţă că statul român vrea să cumpere 55 de milioane de teste, diferenţa de la 70 de milioane, cât ar fi trebuit cumpărate iniţial.

Problema este că, până la acest moment, au fost desemnate doar patru firme câştigătoare care vor trebui să livreze testele din primul lot.

Mai exact, 18,5 milioane de teste. Până la livrarea efectivă însă, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă trebuie să semneze contractele cu fiecare dintre aceste firme şi, de asemenea, apoi, companiile au la dispoziţie cinci zile pentru a depune acea garanţie de bună execuţie, , singurul document prin care contactul intră în vigoare.

Aşadar, vom vedea în cât timp se vor întâmpla aceste lucruri şi când va fi făcută această nouă livrare către inspectoratele şcolare judeţene şi către inspectoraul şcolar al municipiului Bucureşti', a transmis Raluca Bîrcă, reporter Antena 3.

Mihail Lala, managerul unei clinici private din Capitală, a intervenit prin telefon la Antena 3, unde a spus că este o iresponsabilitate din partea autorităţilor, în privinţa reînceperii anului şcolar.

"Aş vrea sa menţionez următoarele lucruri. Nu am un interes comercial şi nici politic în această poveste, motiv pentru care, cred că am o părere obiectivă. În această povste sunt implicate trei părţi: Ministerul Educaţiei, IGSU şi ONAC. Ministerul Educaţiei, evident, se îngrijeşte de învăţămâmntul din România, IGSU se îngrijeşte de achizitionarea testelor, iar ONAC de organizarea licitaţiei. În opinia mea, există un lant al incompetenţei în această relaţie dintre cele trei instituţii şi o lipsă de asumare a responsabilităţii.

Am văzut mai devreme, în cadrul emisiunii anterioare de la Antena 3, nişte acuze aduse domnului ministru Cîmpeanu. Din punct de vedere al achiziţionării testelor, dânsul nu are nicio vină pentru că este în resposabilitatea IGSU şi a ONAC-ului să facă acest lucru. Însă are şi dânsul vina sa, pentru că un ministru care are o anvergură politică şi are o anvergură managerială, trebuia să îşi impună punctul de vedere şi să refuze deschiderea şcolilor sau să condiţioneze deschiderea şcolilor, de livrarea acestor teste.

Mihail Lala, manager clinică privată: "Nu poţi să trimiţi copiii la şcoală în condiţiile în care suntem"

În plin val Omicron, real, nu pe raportări, fără să îi ai teste, fără să îi testezi. IGSU s-a organizat târziu, iar ONAC a lungit foarte mult această procedură de achiziţi. Mai mult decât atât, a organiz totul într-un mod defectuos. Şi noi am fost parte din această licitaţie, ne-am retras şi nu mai intenţionăm să livrăm pentru statul român, fiind o piaţă foarte mare în Europa. De ce? Pentru că modul în care se organizează licitaţii, şi mai ales o astfel de licitaţie, la super vedere în România, şi de super interes naţional şi strategic, este organizată defectuos. Am senzaţia că cei de la ONAC nu se pot abţine, pur şi simplu. Nu am primit niciun răspuns de la ONAC până în acest moment. Am făcut şi o adresă către cabinetul primului-ministru şi către Ministerul de Finanţe, doar pentriu a verifica legalitatea demersului pe care îl face ONAC. Repet, nu ne ineteresează să mai participăm în această poveste", a precizat Mihail Lala, managerul unei clinici private din Capitală, miercuri, în exclusivitate la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal