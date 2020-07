Se anunță protest în Capitală, în plină pandemie, din cauza legii pentru carantină și izolare

Avocatul Gheorghe Piperea a făcut acest anunț pe pagina sa de Facebook. "Pentru cei ce încă mai cred în libertate și fraternitate, am un mesaj : duminică, ora 18, se iese în stradă, fără mască, pentru a protesta contra proiectul anti-constituțional de lege privind carantina și izolarea.



PS. Evenimentul este organizat de mai multe organizații civice și personalități. Nu sunt organizator, deci nu îmi cereți detalii, că nu le am. Afișul este prezentat aici cu acordul dnei Iosefina Pascal, care l-a lansat sub titlul “opriți dictatura sanitară”.", a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.

Curtea Constituţională a României (CCR), a declarat, pe 25 mai, ca fiind neconstituţională măsura carantinei în cazul persoanelor care vin în ţară, în contextul pandemiei de coronavirus. Judecătorii susţin că este neconstituțional dreptul Parlamentului de a aproba HG privind starea de alertă.