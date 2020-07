Se dau mașini electrice aproape gratis! Cine beneficiază de subvențiile masive

Guvernele din Germania şi Franţa, cele mai mari pieţe auto din regiune, au majorat stimulentele pentru achiziţionarea de vehicule electrice, astfel că mai mulți cumpărători au luat cu asalt reprezentanțele auto.

Autohaus Koenig, un dealer auto cu peste 50 de reprezentanţe în Germania, a făcut publicitate pentru un contract de leasing pentru un model electric Renault Zoe care este acoperit în întregime de subvenţii. În cele 20 de zile de când a lansat oferta online, aproximativ 3.000 de persoane s-au interesat de ea şi 300 au şi semnat contractele.

Cine își poate cumpăra mașină electrică cu doar 9.90 euro pe lună

„Dacă am fi avut mai mulţi angajaţi în vânzări am fi semnat chiar mai multe contracte”, spune Wolfgang Huber, director de vânzări pentru automobilele electrice la reprezentanţa Autohaus Koenig din Berlin. „Ne aşteptam la o creştere a vânzărilor în urma subvenţiilor însă această aglomeraţie chiar ne-a luat prin surprindere”, a adăugat Wolfgang Huber.

În Germania, subvențiile guvernamentale pentru mașini electrică ajung până la 9.000 de euro.

Carfellows, un site de vânzări auto, oferă, începând de miercuri, contracte de leasing la prețul unui abonament de telefonie. Cu doar 9.90 de euro pe lună, nemții ăși pot cumpăra un Smart EQ electric, brand auto aflat în portofoliul Daimler. Oferta este valabilă în special pentru clienții persoane juridice, însă și cei privați pot achiziționa un leasing operațional cu doar 39 de euro pe lună. În Franţa, unde Guvernul a majorat subvenţiile până la 7.000 de euro pe automobil, clienţii pot închiria un Renault Zoe pentru 79 de euro pe lună.

Ce oferte există în România la mașinile electrice

Potrivit informațiile prezentate pe site-ul smart.com, românii își pot cumpăra un model electric folosind tichete Rabla Plus, care le conferă un avantaj financiar de 45.000 de lei, aproape 9.300 euro. Costurile unui vehicul electric pornesc de la 22.600 de euro, TVA inclus, pentru modelul Smart EQ fortwo coupé, din care se scade valoare tichetului.

Programul Rabla Plus, destinat achiziției de mașini electrice și electrificate, plus motociclete electrice, a demarat oficial pe 25 Martie 2020. Ecobonusul are tot o valoare de aproape 10.000 Euro. Rabla Plus 2020 permite și achiziția de motociclete electrice. Mașinile plug-in hybrid pot beneficia de un ecobonus de 4.500 Euro, iar motocicletele electrice cu peste 700 Euro. La fel ca și anii trecuți, cuantumul ecobonusului nu poate depăși jumătatea valorii autovehiculului achiziționat.