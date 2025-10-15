Șeful ANAF, Adrian Nica: ”Nu bag mâna în foc că unii inspectori nu protejează anumite firme”

sursa foto: Hepta

Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat, la Antena 3 CNN, că Fiscul are în analiză peste 200 de persoane cu discrepanțe majore între venituri și averile declarate. Oficialul avertizează că urmează o amplă acțiune de verificare a persoanelor care nu pot justifica mașini, case sau bunuri de lux, iar 70% din sumele nejustificate vor fi confiscate.

„Nu pot să vă răspund la această întrebare decât prin faptele și acțiunile mele întreprinse în acest caz de când am preluat mandatul. Și vreau să vă asigur că în perioada următoare nu numai domnul Iohannis va fi analizat și controlat, ci fiecare cetățean care nu poate să justifice mașina scumpă de 100, 100 și ceva de mii de euro sau urusul cu care se plimbă prin oraș. Avem peste 200 de persoane în analiza aceasta și vă asigur că se vor aplica prevederi legale în materie, unde codul fiscal precizează clar atunci când ai averi pe care nu poți să le justifici, ANAF poți să-ți confiște 70%”, a spus Adrian Nica.

„Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă o mașină și nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să i-o confiște”, a adăugat acesta.

Controale, monitorizare și verificări în online

Șeful ANAF a explicat că instituția lucrează la standardizarea analizei de risc și la monitorizarea inspectorilor din teren, pentru a elimina suspiciunile legate de tratamentul preferențial legat de anumite firme.

„Nu pot băga mâna în foc pentru așa ceva, pentru că sunt semnale clare în mediul public și noi ne monitorizăm colegii. Începând din ianuarie, analiza de risc pe care o facem la nivel central va fi standardizată și țintită către zonele cu probleme reale. Ați văzut în spațiul public acțiunile din zona transportului alternativ, unde am blocat peste 175 de milioane pentru care nu se plăteau taxe”, a declarat președintele ANAF.

El a mai arătat că Fiscul cooperează cu ANCOM și alte instituții pentru combaterea evaziunii în comerțul online: „Să știți că viața s-a mutat în online. Mulți dintre copiii noștri au uitat de magazinul standard, cumpără din online fără să știe că entitatea care le vinde produsul nu intenționează să se înregistreze fiscal în România. Uitați-vă la ultima acțiune unde am pus sechestru pe peste 40 de milioane – nu e ușor să faci asta”.

România, campioană la necolectarea TVA

România are în continuare cel mai mare deficit de colectare a TVA din Uniunea Europeană, dar ANAF susține că diferențele provin și din modul în care Comisia Europeană calculează indicatorul.

„Să nu uităm că datele folosite atunci când vorbim de această necolectare sunt la nivelul anului 2022. Țările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistență de specialitate pentru o formulă corectă de calcul. Asta încercăm să facem și noi. În momentul de față, inclusiv gemul făcut în casă este calculat la gap-ul de TVA”, a explicat Adrian Nica.

Evaziune în portul Constanța și aplicațiile de control

Pentru a combate evaziunea la frontieră, ANAF a introdus sisteme electronice de monitorizare a transporturilor.

„Avem aplicații noi, cum ar fi e-Transport și e-Sigiliu. Prin aceste aplicații monitorizăm transporturile care se declară ca fiind în tranzit, dar care descarcă pe teritoriul României. Punem un sigiliu electronic care ne oferă informația unde se deplasează tirul și astfel reușim să blocăm descărcările care ajung în zona neagră”, a explicat președintele ANAF.

Doar patru sesizări la DNA

Întrebat de ce, într-un an, ANAF a trimis doar patru sesizări către DNA pentru cazuri de mare evaziune, Nica a răspuns că perioada vizată era anterioară mandatului său: „Această perioadă se referă la o perioadă anterioară mandatului meu. Dar să știți că scopul ANAF-ului este în principal să colecteze, nu neapărat să trimitem oameni la pușcărie. În ultima perioadă am avut acțiuni complexe alături de DNA, unde inspectorii antifraudă au lucrat cot la cot cu procurorii”.

Întrebat despre suma de un milion de euro pe care ANAF o are de recuperat de la fostul președinte Klaus Iohannis, Nica a precizat că instituția lucrează la „materialul din pasul doi”, pentru finalizarea procedurilor: „Nu pot să dau detalii tehnice, dar vă asigur că în ceea ce privește cazul Iohannis, colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume. Suntem în direcția bună, colectăm mai bine de la lună la lună și tratăm pe toți contribuabilii la fel”.