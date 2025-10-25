Şeful Armatei Române: "Trăim vremuri în care se vorbește mult despre război, dar mai puțin despre curaj"

Generalul Gheorghiță Vlad, Şeful Statului Major al Apărării. Foto: Captură video Facebook / Nicuşor Dan

Generalul Gheorghiță Vlad, Şeful Statului Major al Apărării, a spus sâmbătă că "trăim vremuri în care se vorbește mult despre război, dar mai puțin despre curaj". "Dezinformarea și frica încearcă să slăbească ceea ce ne unește, dar armata rămâne o instituție care se pregătește pentru cele mai grele scenarii, dar care luptă pentru pace", a spus el la Iaşi, cu ocazia Zilei Armatei Române

"Sunt locuri în România care par că au fost făcute pentru a ne aminti cine suntem. Iașul este unul dintre ele. Un oraș al începuturilor, al rezistenței și al renașterii. De aici, din inima Moldovei s-au ridicat de multe ori curajul și speranța unei țări întregi.

De Ziua Armatei Române îi cinstim pe cei care au făcut posibilă libertatea noastră. Eroii care, în urmă cu 81 de ani, au eliberat ultima palmă de pământ românesc, dar și pe cei care acum poartă uniforma și își fac datoria în tăcere, știind că cineva veghează", a spus el.

Şeful Armatei a subliniat că "dezinformarea și frica încearcă să slăbească ceea ce ne unește, dar armata rămâne o instituție care se pregătește pentru cele mai grele scenarii, dar care luptă pentru pace".

"E hotărârea de a merge înainte chiar și atunci când e greu. Trăim vremuri în care se vorbește mult despre război, dar mai puțin despre curaj. În jurul nostru se duc și alte lupte – pentru adevăr. Dezinformarea și frica încearcă să slăbească ceea ce ne unește, dar armata rămâne o instituție care se pregătește pentru cele mai grele scenarii, dar care luptă pentru pace", a sublinait el.

El a adăugat că "investiția în oameni e dublată de cea în tehnică, în dotări moderne și în instruire".

"Astăzi, investiția în oameni e dublată de cea în tehnică, în dotări moderne și în instruire. Exercițiile din țară și cele alături de partenerii din Alianță arată o armată capabilă și adaptată. Fiecare zi de pregătire e un pas înainte spre o forță armată mai bine antrenată și echipată.

Știu câtă muncă, câtă disciplină și modestie se ascund în spatele fiecărui exercițiu. Munca dumneavoastră, în condiții grele, adesea departe de țară și de familii, ne face mândri în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru fiecare clipă în care alegeți să fiți acolo – pentru țară, pentru colegi și pentru cei dragi.

Așa cum Iașiul a fost scutul României, așa rămâne armata astăzi: un reper de stabilitate, încredere și demnitate", a concis el.