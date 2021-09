Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, demis de premierul Florin Cîțu

Decizia de demitere a lui Octavian Berceanu, semnată de premierul Florin Cîțu, a fost publicată luni în Monitorul Oficial, transmite Mediafax.

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Octavian Alexandru Berceanu se eliberează din funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii de Mediu”, potrivit deciziei.

Atribuțiile sunt preluate de comisarul general adjunct al Gărzii de Mediu, Alexandru Lucian Vasile.

Activistul de mediu Octavian Berceanu, propus de USR, a fost numit în luna martie, în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

La puțin timp după ce a aflat decizia, Octavian Berceanu a transmis un mesaj pe Facebook prin care le-a mulțumit colegilor pentru rezultatele obținute. De asemenea, fostuș șef al Gărzii de Mediu i-a mulțumit și ministrului mediului, Tánczos Barna.

"Mulțumesc colegilor din GNM pentru ca au produs, in 6 luni cat am lucrat impreuna, cele mai bune rezultate din istoria de 20 de ani a Garzii Nationale de Mediu.

Sper ca săptămâna viitoare colegii din GNM sa beneficieze de ajustarea echitabila a veniturilor, lucru pentru care am luptat impreuna cu ministrul Tánczos Barna si căruia ii mulțumesc pentru spiritul de echipa", a scris Octavian Berceanu.

