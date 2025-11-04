Șeful NATO vine în România. Nicușor Dan anunță că va discuta cu Mark Rutte despre apărarea flancului estic

<1 minut de citit Publicat la 12:57 04 Noi 2025 Modificat la 12:57 04 Noi 2025

Șeful NATO, Mark Rutte, vine la București. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei, informează Administraţia Prezidenţială.

Întâmpinarea şefului NATO va avea loc în jurul orei 13:00.

Vizita lui Rutte are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare - NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5 - 6 noiembrie), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

Preşedintele României şi secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum joi.

Pe agenda discuţiilor preşedintelui Nicuşor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.

În programul oficial al secretarului general al NATO mai figurează întâlniri cu alţi oficiali români, precum şi participarea la un eveniment de diplomaţie publică.

Vizita lui Mark Rutte are loc și în contextul anunțului retragerii unor trupe americane din România. Președintele Nicușor Dan a declarat că există discuții despre suplimentarea trupelor din țara noastră cu militari NATO.