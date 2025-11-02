Nicușor Dan anunță că „există discuții” pentru suplimentarea trupelor NATO în România. Ce a spus despre „marea miză” a vizitei în SUA

2 minute de citit Publicat la 16:39 02 Noi 2025 Modificat la 16:54 02 Noi 2025

Președintele României Nicușor Dan. Foto: Administrația Preizdențială

Președintele Nicușor Dan a anunțat că „există discuții” pentru suplimentarea trupelor NATO în România. Șeful statului a mai precizat, totodată, că retragerea parțială a trupelor americane este un gest „cu o anumită simbolistică”, dar care nu afectează securitatea țării. Întrebat dacă atunci când va merge în Statele Unite îi va cere lui Donald Trump să suplimenteze efectivele militare staționate în România, Nicușor Dan a indicat că miza este alta, respectiv „o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane” în țara noastră.

Nicușor Dan a spus, duminică, că decizia Administrației Trump de a retrage o parte din trupele americane staționate în România este „un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securității”.

Întrebat dacă ne putem aștepta la o suplimentare a trupelor NATO în România, altele decât cele americane, șeful statului a confirmat că „există discuții în direcția asta”.

Nicușor Dan: „România e o țară sigură”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat și despre opoziția din Congresul SUA față de retragerea parțială a trupelor americane din țara noastră. Mai mulți congresmeni au denunțat imediat decizia, catalogând-o drept un cadou pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

„Este o dezbatere cu care noi nu o să interferăm, o dezbatere în cadrul Congresului american. Ce vreau eu să spun este că, pe partea de securitate, România e o țară sigură.

Pe partea relației între noi și Statele Unite, lucrurile sunt liniare și, mai departe, bineînțeles că este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securității”, a mai spus Nicușor Dan, duminică, după ce a participat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei.

La începutul săptămânii trecute, Statele Unite au informat România că vor „redimensiona” o parte a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, „ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA”, a precizat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu,.

Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Mizele vizitei în SUA

Nicușor Dan a vorbit și despre vizita pe care urmează să o facă în Statele Unite anul viitor. Întrebat dacă atunci când va merge la Casa Albă îi va cere președintelui Donald Trump să suplimenteze efectivele militare americane din țara noastră, șeful statului a spus că miza acestei întâlniri este alta.

„Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și Statele Unite este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România.

Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite și, de aia, ea trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine”, a subliniat președintele României.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat, în mai multe rânduri, că vizita oficială a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite este deja stabilită, iar discuțiile se concentrează acum pe detaliile agendei și pe prioritățile strategice în relația bilaterală cu SUA.

„Această vizită e stabilită deja de la momentul convorbirii telefonice între Nicușor Dan și Donald Trump. Nu mai punem problema dacă va avea loc, mai degrabă prioritățile noastre sunt de conținutul agendei, de pașii viitori și de felul în care avansăm în relația cu SUA”, a afirmat ministrul de Externe.

Președintele Nicușor Dan a anunțat anterior că vizita sa oficială în SUA este preconizată pentru începutul anului viitor, subliniind că aceasta va necesita o pregătire minuțioasă, în special pe dimensiunea economică.